Staatstrojaner "Pegasus": iMazing spürt Spyware in iPhone-Backups auf

Tool von Amnesty International ist kompliziert

iMazing spürt "Pegasus" auf

"Spyware Detection" erfolgt weitgehend automatisch

Eine Zero-Day-Lücke in iMessage nutzt der Staatstrojaner "Pegasus" aus, um sich ohne Zutun des Besitzers auf einem iPhone einzunisten. Ob Apple die Schwachstelle mittlerweile behoben hat, ist nicht bekannt. Entsprechende Hinweise sind im Changelog des jüngst veröffentlichten iOS-Updates nicht zu finden. Das kalifornische Unternehmen verurteilte die Cyberattacken, betonte aber ausdrücklich, dass "Pegasus" und ähnliche Spyware keine Gefahr für die Mehrheit der iPhone-Nutzer darstelle.Zahlreiche Besitzer eines Smartphones aus Cupertino fragten sich dennoch, wie sich ein möglicher Befall mit der vom israelischen Unternehmen NSP Group angebotenen Schnüffelsoftware erkennen lässt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, welche die Attacken auf Journalisten und Regierungspolitiker entdeckt und publik gemacht hatte, veröffentlichte zwar ein entsprechendes Tool. Dieses ist jedoch sehr kompliziert zu handhaben und erfordert zudem das Kompilieren einer auf GitHub als Quellcode bereitgestellten Anwendung. Das Verfahren ist daher nicht jedermanns Sache.Ab sofort lässt sich "Pegasus" einfacher aufspüren. Das bekannte Backup-Tool iMazing ist in der Lage, einen Befall mit dem Trojaner zu erkennen. Der Softwarehersteller DigiDNA hat die neue Version 2.14 laut einem Beitrag im hauseigenen Blog mit einer entsprechenden Funktion ausgestattet. Sie verfügt jetzt über einen integrierten "Spyware Detector", der speziell auf den Staatstrojaner zugeschnitten ist. Das Feature ist in iMazing für macOS und Windows verfügbar und lässt sich in der kostenlosen Demoversion nutzen, ein Kauf ist also nicht erforderlich.Um das iPhone auf einen möglichen Befall mit "Pegasus" zu testen, startet man das Backup-Tool und schließt dann das Smartphone an Mac oder Windows-Rechner an. Nach einem Mausklick auf die Option "Spyware Detection" erstellt die App ein Backup des Smartphones und scannt dieses automatisch, ein weiteres Zutun des Nutzers ist nicht erforderlich. iMazing nutzt hierfür die von Amnesty International vor einiger Zeit bereitgestellte Signaturdatei. Nach der Überprüfung erstellt die Anwendung einen Bericht, wahlweise als kommaseparierte Textdatei oder im Excel-Format. Diese kann man dann anhand der Hinweise im Blogpost auf eine Infektion mit "Pegasus" durchsuchen.