"Spring Loaded": Apple plant angeblich kostenpflichtiges "Podcasts+"

Spotify machte es vor

Unklar, welche Umsetzung

Es dürfte angesichts der offensiven Dienste-Strategie Apples niemanden verwundern, wenn zum aktuellen Portfolio noch weitere Plus-Angebote hinzustoßen. Anfang des Jahres hatten Marktforscher von Loup Ventures untersucht, was zu Apples Sortiment passen könnte. Neben Maps+, Mail+, Health+ oder Stocks+ galt vor allem "Podcasts+" als wahrscheinliche Ergänzung. Eine weitere Meldung besagt nun , dass Apple genau dies plant – nämlich eine kostenpflichtige Erweiterung der Podcasts-Plattform. Während sich momentan alle Inhalte kostenlos beziehen lassen, werde es an dieser Stelle Änderungen geben. Die Ankündigung erfolgt möglicherweise bereits zum "Spring Loaded"-Event.Als Vorbild dient Spotify, denn der Streaming-Anbieter setzt bereits seit geraumer Zeit auf eine Ausweitung des Angebots. Exklusiv produzierte Podcasts sollen sich qualitätsmäßig absetzen und Nutzer bei der Stange halten. Genau dies plant Apple angeblich auch, schon vor eineinhalb Jahren gab es diesbezüglich auffällige Personalentscheidungen. Apple hatte damals eine der führenden Produzentinnen von National Geographic abgeworben, Berichten zufolge galt dies als Startschuss für den Aufbau einer Premium-Podcast-Plattform.Wenn Apple den Dienst tatsächlich auf den Weg bringt, dürfte dies in Form einer neuen Sektion in der Podcasts-App erfolgen. Ähnlich wie im Falle der TV-App sowie Apple TV+ kann man davon ausgehen, per monatlichen Abos auf den Bereich zugreifen zu können. Dass ein größeres Update der App ansteht, ist bereits bekannt – dieses erscheint zusammen mit iOS 14.5 und bringt neben der überarbeiteten Oberfläche auch verbesserte Medienverwaltung mit. Spannend bleibt indes, ob "Podcasts+" ein Einzel-Angebot ist oder ob Apple den Premium-Zugang in das "Apple One"-Bundle verlegt, um Nutzern noch mehr Anreize zu bieten. Auch eine Kombination mit Apple Music wäre denkbar – also ähnlich Spotify Premium, das keine getrennten Tarife für Musik und Podcasts bietet.