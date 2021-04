Spotify stellt das "Car Thing" vor – erstmals eigene Hardware im Angebot

In die Mittelkonsole heften, Musik hören



Spotify kennt man bislang nur als Anbieter von Streaming-Musik und Podcasts, sei es im kostenlosen, werbefinanzierten Account oder in der Premium-Variante. Gemäß einer neuen Ankündigung möchte das Unternehmen aber noch einen weiteren Weg beschreiben und das erste Hardware-Produkt auf den Markt bringen. Die Bezeichnung lautet " Car Thing ", also das "Auto-Ding" – wie der Name schon eindeutig zeigt, handelt es sich um Zubehör für Fahrzeuge. Möchte man beim Musikgenuss in der Autokabine nicht auf das Boardsystem setzen oder kann kein CarPlay nutzen, übernimmt das Car Thing die Rolle des Musikunterhalters.Das kleine Audio-Device lässt sich in der Mittelkonsole befestigen, verfügt über einen Touchscreen und einen Drehknopf. Neben Bedienung per "Hey, Spotify!"-Stimmkommando können Nutzer sich auch ein eigenes Interface anpassen, um schnell auf die gewünschten Inhalte (Musik, Podcasts, Wiedergabelisten) zuzugreifen. Das Interface selbst wurde von der Web- und App-Version von Spotify übernommen, sodass sich jeder Anwender schnell zurechtfinden sollte. Mit dem Auto kann man das Car Thing auf verschiedene Arten verbinden, Spotify nennt Bluetooth, AUX und USB – gleichzeitig gibt es unterschiedliche Halterungen, damit die Befestigung in so vielen Fahrzeugen wie möglich funktioniert.Bis zur Markteinführung ist es aber noch etwas hin, denn ein Datum für den Verkaufsstart nannte Spotify nicht. Zunächst stellt Spotify die Hardware kostenlos zur Verfügung und berechnet lediglich 6,99 Dollar Portokosten. Dazu muss man allerdings Premium-Kunde in den USA sein und sich in eine Warteliste eintragen. Wie viele Exemplare des Car Things Spotify in der Probephase verschickt, ist unbekannt. Der spätere Endkundenpreis soll dann bei 79 Dollar liegen. Aus den Beschreibungen geht nichts bezüglich einer internationalen Ausweitung hervor, in einer Fußnote heißt es dazu lediglich "nur in den USA erhältlich".