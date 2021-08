Spotify sorgt für Verwirrung: Unterstützung für AirPlay 2 kommt nun doch

Spotify: Probleme mit Audio-Treibern

Spotify rudert zurück und verspricht Support für AirPlay 2

Vor drei Jahren veröffentlichte Apple iOS 11.4: Mit dem Software-Update hielt erstmals AirPlay 2 auf dem iPhone sowie iPad Einzug. Wie bei AirPlay der ersten Generation lassen sich damit ausgewählte Inhalte an bestimmte Empfangsgeräte übertragen – der Funktionsumfang ist nun aber ein größerer. So unterstützt AirPlay 2 Multiroom-Steuerung: Das iPhone kann so beispielsweise mühelos mehr als einen Lautsprecher ansteuern und die Lautstärke der Tonausgabe unterschiedlich handhaben. Außerdem feilte Apple am Audio-Buffering und gewährleistet so eine höhere Zuverlässigkeit der kabellosen Übertragung. Wenig überraschend wünschen sich auch Kunden von Musik-Streaming-Anbietern Kompatibilität mit AirPlay 2. Beim Platzhirsch Spotify scheint es aber Probleme bei der Umsetzung zu geben.Spotifys iOS-App ist nach wie vor nicht mit AirPlay 2 kompatibel – Grund genug für einige Nutzer, sich beim Unternehmen in unregelmäßigen Abständen zu erkundigen, ob und wann das Feature nachgereicht wird. Vergangene Woche sorgte der Streamingdienstleister aber für Ernüchterung: Im Community-Forum von Spotify erfolgte eine Stellungnahme, welche der Umsetzung der Technologie eine klare Absage erteilte. Zwar sei die Kompatibilität mit AirPlay 2 intern diskutiert und an einer Realisierung gearbeitet worden, allerdings habe man die Entwicklung in dieser Sache eingestellt. Grund hierfür seien Schwierigkeiten mit Audio-Treibern: Auf absehbare Zeit sei AirPlay 2 für Spotify daher kein Thema, so das Unternehmen.Mit den oben genannten Worten schloss Spotify den Thread, zog aber wohl viel Unmut auf sich. Zwei Tage später öffnete das Unternehmen den Thread und veröffentlichte eine Klarstellung:In dieser rudert Spotify zurück und entschuldigt sich für die Verwirrung, welche man gestiftet habe. AirPlay 2 werde künftig Anwendung finden. Nähere Details bleibt Spotify den Anwendern aber schuldig: So äußert sich der Streaminganbieter nicht dazu, wann er diese Funktion nachzureichen gedenkt.