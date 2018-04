Spotify für iOS: Neues Design und mehr Funktionen für Gratis-Nutzer

Optische Neuerungen und mehr Möglichkeiten für Gratis-Nutzer

Spotify-Event in der nächsten Woche

Spotify arbeitet an einem neuen Design für die iOS- und Android-App des Streamingdienstes. Einige Anwender sehen bereits Änderungen der Benutzeroberfläche. Der Streaming-Anbieter macht die Design-Neuerungen anscheinend zunächst für eine begrenzte Zahl an Nutzern verfügbar, sodass noch nicht jeder Spotify-Anwender etwas davon mitbekommt. Für die werbefinanzierte Gratisvariante ergeben sich durch die UI-Änderungen neue Funktionen, die zuvor Premium-Kunden vorbehalten waren.Wer Spotify in der kostenlosen Variante nutzt (Store: ), erkennt schnell eine Funktionserweiterung bei der Wiedergabe von Playlisten. Zuvor stand dort nur der Shuffle-Modus zur Verfügung, was Nutzern die gezielte Anwahl von Liedern verwehrte. Die neue UI bietet dagegen für bestimmte Playlisten außer Shuffle auch die Option „Abspielen“, unter der Anwender die jeweiligen Lieder einzeln anwählen können.Zudem wurde die untere Navigationsleiste entschlackt. Nutzer haben die Wahl zwischen „Start“, „Suche“, „Bibliothek“ und dem Abo des Premium-Angebots. Die zuvor verfügbare „Browse“-Option ist in den Suche-Bereich gewandert. Dort findet sich außerdem eine neue, kachelartige Ansicht, die auf diverse Genres sowie Stimmungen verweist und entsprechende Playlisten bereitstellt.Spotify wird am 24. April Änderungen für die Mobil-Apps ankündigen. Die aktuellen Designänderungen und Funktionserweiterungen könnten Vorboten für weitere Neuerungen sein, die der schwedische Streaminganbieter nächste Woche bekanntgibt.Im Zuge des Börsengangs des schwedischen Streaminganbieters gab es bereits Meldungen, wonach Funktionserweiterungen für die werbefinanzierte Variante bevorstehen. Spotify wolle das Angebot attraktiver gestalten, um die Nutzerzahl zu erhöhen.