Spotify: Kostenpflichtige Podcast-Abos jetzt auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Spotify ist seit Jahren der unumstrittene weltweite Marktführer unter den Musikstreamingdiensten. Das schwedische Unternehmen hat weit mehr Abonnenten als Mitbewerber wie etwa Apple Music oder Deezer. Im Hinblick auf Podcasts allerdings lag Apple mit seiner hauseigenen Plattform global betrachtet bislang zumindest gleichauf oder hatte die Nase sogar leicht vorn. Bis Ende dieses Jahres könnte Spotify jedoch auch in dieser Sparte überholen und mehr Nutzer aufweisen als der iPhone-Konzern (siehe ).Spotify baut den Podcast-Bereich seit einigen Jahren konsequent aus und setzt dabei auf ein breites Angebot und vor allem exklusive Inhalte. Um weitere Podcast-Anbieter für sich zu gewinnen, bringt das schwedische Streaming-Unternehmen jetzt auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz kostenpflichtige Abos für einzelne Episoden und ganze Serien an den Start. Das Feature wurde im August zunächst in den Vereinigten Staaten eingeführt, ab sofort steht es laut einer Mitteilung von Spotify in 33 Ländern zur Verfügung. Kreative erhalten damit eine erweiterte Kontrolle über die Monetarisierung ihrer Inhalte. Zudem können sie über die im Februar 2019 von Spotify übernommene Plattform Anchor mit ihren Hörern kommunizieren, wenn diese der Kontaktaufnahme zugestimmt haben.Um den eigenen Dienst für Podcaster attraktiv zu machen, verzichtet Spotify bis Ende 2022 auf Provisionen. Die Ersteller von Inhalten erhalten also 100 Prozent der generierten Abo-Einnahmen. Erst ab 2023 wird dann eine Gebühr in Höhe von fünf Prozent fällig. Die abzuführenden Beträge sind im Vergleich zu Apples Podcast-Service äußerst moderat. Der kalifornische Konzern verlangt von Inhalteanbietern für deren kostenpflichtige Abonnements neben einem Jahresbeitrag von knapp 20 Euro eine 30-prozentige Provision, diese ermäßigt sich ab dem zweiten Jahr auf 15 Prozent. Spotify erlaubt es den Podcast-Anbietern, die Preise für einzelne Episoden oder komplette Serien nach eigenem Gutdünken zu gestalten.Einige professionelle deutschsprachige Anbieter konnte Spotify offensichtlich bereits von der Attraktivität der eigenen Plattform überzeugen. Im Verlauf der kommenden Wochen werden ausgewählte kostenpflichtige Episoden einiger Podcasts zur Verfügung stehen, unter anderem "Geschichten aus dem Altbau-Plus" von Josch Kliemann und Christoph Wellbrock, "Macht und Millionen" von Business Insider sowie "Pietro & Friends" von Podimo. Zum künftigen Abo-Angebot gehören zudem "Der Zahnputzcast" (zebra audio net) sowie "Enter Europa" und "In Sekten" von Podimo.