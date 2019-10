Spieleklassiker gratis im Browser: Internet Archive macht 2.500 weitere Titel verfügbar

Kultklassiker über Archive.org spielen



Screenshot von „Prince of Persia“ Screenshot von „Prince of Persia“

„Juwelen“ aus eine längst vergangenen Zeit

Fans von Spieleklassikern aus den 80er und 90er Jahren können sich freuen: Das Internet Archive hat 2.500 zusätzliche Titel veröffentlicht, die sich via Web-Browser nutzen lassen. Zu der großen Anzahl bereits verfügbarer Gaming-Klassiker kommen weitere bekannte Titel wie WipeOut (1995), „The Secret of Monkey Island“ (1990) und „Ultima Underworld – The Stygian Abyss“ (1992) hinzu.Nutzer können über Archive.org auf die Spieleklassiker zugreifen. Im dazugehörigen Blogpost gibt Jason Scott Einblicke in die Arbeit, die in das Projekt der Wiederaufbereitung alter Titel schon floss und weiterhin fließt. Bei den hinzugekommenen 2.500 Spielen handelt es sich um die größte Aufstockung an Inhalten, seitdem das Internet Archive im Jahr 2015 mit dem Spieleangebot startete. Die Zusammenstellung der einzelnen spielbaren Anwendungen stammt von Project eXoDOS . Um die Emulation kümmerte sich Scott.Der Entwickler warnt im Blogpost vor einer allzu großen Erwartungshaltung seitens der Nutzer. Da es sich um per Browser spielbare Emulationen populärer Titel handelt, könne es vor allem auf älteren Geräten zu Leistungsproblemen kommen. Nicht bei jedem Spiel sei es eine Freude, es zu spielen – in den entsprechenden Fällen gehe es in erster Linie darum, die jeweiligen Inhalte überhaupt verfügbar zu machen.Während Anwender im Internet Archive nach allen verfügbaren Titeln stöbern können, nennt Scott bereits im Beitrag einige „Juwelen“, die ihn besonders begeistern. Aus historischen Gründen allen voran steht die IBM-Version von „Microsoft Adventure“, mit dem Scott seinerzeit seine Begeisterung für das besagte Spiel-Genre entdeckte. „Mr. Blobby“wird ebenfalls hervorgehoben. Zu den weiteren thematisierten Spielen zählen „Super Munchers: The Challenge Continues“, „Street Rod“, „Digger“ und „Floppy Frenzy“.