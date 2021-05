Sonys Strategiewechsel: Schon bald exklusive PlayStation-Titel für iPhone?

PC-Strategie soll auf Mobilgeräte ausgeweitet werden

Noch im Finanzjahr 2021

Nicht die Hardware ist im PlayStation-Universum das attraktive Geschäft, sondern exklusive Titel und Lizenzen. Während Sony mit einer verkauften PlayStation zumindest in der Anfangszeit stets Verlust erzielt, spülen erst Spiele Geld in die Kassen. Aus diesem Grund sind Sony und andere Konsolenanbieter auch sehr vorsichtig damit, Inhalte für mehrere Plattformen anzubieten. Nachdem Nintendo in den vergangenen Jahren aber erfolgreich mehrere Spiele für Mobilgeräte veröffentlichte, möchte Sony in absehbarer Zeit einen ähnlichen Versuch wagen. Sonys CEO Jim Ryan kündigte nämlich an, schon bis März 2022 könnten ikonische Titel erstmals ihren Weg auf Mobilplattformen finden.Einem Bericht zufolge hatten die ersten Schritte, sich verstärkt um den PC-Markt zu kümmern, zum Kurswechsel geführt. Was unternehmensintern einst als wenig attraktiv galt, soll zur Wachstumsstrategie der Zukunft werden. Laut CEO Ryan zeigte die Veröffentlichung von Horizon Zero Dawn und Predator für PCs, welches Potenzial eine Ausweitung auf weitere Plattformen berge. Noch keine Details nennt er allerdings, welche bekannten Spiele ihren Weg auf das iPhone finden könnten. Gleichzeitig ist unbekannt, ob Sony vollwertige Titel plant, oder ob es sich wie beim Vorbild Nintendos um Adaptionen namhafter Franchises handelt. 1:1-Umsetzungen von Gran Turismo, God of War oder Uncharted würden sicherlich für Begeisterung sorgen, gelten aber tendenziell als unwahrscheinlich.Der eingangs erwähnte Zeitrahmen ("bis März 2022") hängt mit Sonys Finanzjahr zusammen, welches im ersten Jahresquartal endet. Jim Ryan spricht von "bald", wenngleich man zunächst noch keine wesentlichen, finanziellen Auswirkungen erwarten solle. Dies weist darauf hin, frühestens zum Jahresende 2021 oder Anfang 2022 mit größeren Titeln rechnen zu können. Für die darauf folgenden Geschäftsjahre rechnet Sony hingegen mit satten Zuwächsen, wie die oben eingefügte Grafik dokumentiert.