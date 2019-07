Sony a7R IV: Spiegellose Vollformatkamera mit 61 Megapixeln vorgestellt

Video:

Sony führt derzeit das Rennen um den innovativsten Kamerahersteller an. Der japanische Konzern für Unterhaltungselektronik spielt noch gar nicht so lange auf diesem Gebiet mit, zeigt den etablierten Kameraherstellern wie Canon und Nikon aber schon seit einer Weile die Rücklichter, wenn es darum geht, Sensor- und Kameratechnik in wichtigen Bereichen voran zu bringen.So gelten die Bildsensoren von Sony als die derzeit Besten im Bereich Vollformat. Mit der jetzt neu vorgestellten Alpha 7R IV hat Sony noch mal eine Schippe draufgelegt und den ersten komplett neu entwickelten Sony-Sensor seit 2015 vorgestellt. Beeindruckende 61 Megapixel Auflösung stehen Nutzern der a7R IV zur Verfügung. Und das mit einer Serienbildgeschwindigkeit von bis zu 10 Aufnahmen pro Sekunde und einem Dynamikumfang von 15 Blendenstufen (mit Einschränkungen; siehe unten).Auf dem Chip sind 567 AF-Phasendetektionspunkte untergebracht, die rund 74 Prozent des Bildbereichs abdecken, sowie 425 AF-Kontrastpunkte für zusätzliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei schwachem Licht und sonstigen Aufnahmesituationen, für die sich der Kontrast-AF besser eignet.Selbst bei Aktivierung des neuen APS-C Crop-Modus haben die Aufnahmen noch immer stattliche 26,2 MP Auflösung. Hierbei decken die AF-Punkte nahezu den kompletten Bildbereich ab.Als Prozessor kommt der aus dem Vorgänger bekannte Bionz X und das selbe Klappdisplay wie im Vorgänger zum Einsatz. Die Leistung wurde dennoch in entscheidenden Bereichen deutlich verbessert. So bietet die a7R IV erstmals ein erweitertes Echtzeit-Tracking plus Echtzeit-AF mit Augenerkennung für Menschen und Tiere.Die Kamera verfügt über einen Sensor-Shift Bildstabilisator, der bis zu 5,5 Blendenstufen mehr Freihandreserven ermöglichen soll. Das ist zwar kein Rekordwert (Olympus schafft, zusammen mit Objektiv-IS, bis zu 7 Stufen), aber dafür können a7R IV-Nutzer mittels Sensorshift nicht interpolierte Fotos in bislang nicht gekannter Auflösung von 240 Megapixeln erzeugen.Hier ein Sony-Video, dass die beiden Sensor-Shift-Varianten erklärt:Neben den Funktionen für Fotoaufnahmen beherrscht die Alpha 7R IV 4K Videoaufzeichnungen (3840 x 2160 Pixel) und vollständiger Pixelanzeige ohne Pixel-Binning im Super-35-mm-Modus. S-Log 2 und S-Log 3 sorgen für eine hoch flexible Farbgestaltung und S-Log 3 bietet einen Dynamikumfang mit bis zu 14 Stufen. Auch HLG (Hybrid Log-Gamma) ist mit der Alpha 7R IV verfügbar, um direkte HDR-Workflows zu unterstützen.Für den AF bei Videoaufnahmen nutzt die Kamera ein optimiertes Hybrid-Autofokussystem, das den Autofokus beim Filmen beschleunigen und nahtloser und stabiler machen soll – sogar, wenn sich vorübergehend ein Gegenstand vor das Motiv schiebt.Die a7R IV ist die erste Kamera von Sony mit Echtzeit-AF mit Augenerkennung für Filmaufnahmen. Das Auge des betreffenden Motivs wird "automatisch ultrapräzise und ultrazuverlässig verfolgt". Die Touch Tracking Funktion startet den AF mit Augenerkennung zudem automatisch bei Auswahl einer Person als Motiv.