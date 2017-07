Sonderangebot: iPad Pro 12,9’’ der 1. Generation deutlich reduziert

Auf Cyberport können Freunde des großen Apple-Tablets heute ein besonderes Schnäppchen ergattern: Das erste iPad Pro mit einer Displaydiagonale von 12,9’’ gibt es in der größeren Ausführung mit 128 GB Speicher, silbernem Gehäuse und integriertem Mobilfunkchip für 699 Euro (Cyberport: ). Das sind 100 Euro weniger als beim üblichen Cyberport-Angebot und sogar 170 Euro weniger als im Apple Refurbished Store, wo das Gerät generalüberholt in genau dieser Ausstattung zur Verfügung steht.Das Angebot ist sowohl zeitlich wie mengenmäßig begrenzt. Es endet spätestens morgen früh um 9 Uhr, falls nicht vorher die Palette von 100 Geräten verkauft wurde. Wenn man auf der Angebotsseite auf »Kaufen« drückt, sieht man zunächst die Rechnungsauflistung mit einem Preis von 799 Euro. Am Ende der Liste wird dann aber der Rabatt als »Gutschein Cybersale« in Höhe von 100 Euro abgezogen, was zu dem Endpreis von 699 Euro führt. Bei Standardüberweisung und Vorkasse fallen keine weiteren Versandkosten an. Optional können Interessenten noch AppleCare+ für iPad für 99 Euro hinzubuchen. Dadurch verlängert sich der Zeitraum für Hardwareschutz und Service durch Apple-Experten auf zwei Jahre.Das iPad Pro der 1. Generation wurde erst vor knapp einem Monat durch die 2. Generation mit verbessertem Display und schnellerem Prozessor ersetzt. Doch bereits das Modell von Ende 2015 verfügte über viele der gebotenen Features. Dazu gehört das 12,9’’ große Retina-Display, welches mit 2732 x 2048 Pixeln auflöst. Der A9X-Prozessorchip mit 2,26 GHz und 64-Bit-Architektur stellt das Herzstück des Gerätes dar. Als Kameras kommen eine 8-MP-Rück- und eine 1,2-MP-Frontkamera zum Einsatz, welche Full-HD-Videoaufnahmen ermöglicht. Natürlich ist auch der Fingerabdrucksensor Touch ID in der Home-Taste verbaut, ebenso der Smart Connector für den Anschluss von speziellem Zubehör fürs große iPad Pro.Das Gerät verfügt über 4 GB RAM. Die hier angebotene Speichergröße von 128 GB ist die mittlere Option zwischen 32 GB und 256 GB. Neben der silbernen Ausführung gibt es noch die Gehäusefarben Gold und Spacegrau. Die gebotene Variante erlaubt dank Mobilfunkchip den Internetzugang auch ohne WLAN.Weiterführende Links: