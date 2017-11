So funktioniert Apple Pay Cash in iOS 11.2

Einrichtung der Apple-Pay-Geldkarte

Man öffnet die Wallet-App. Hier müsste in unterstützten Ländern die Geldkarte Apple Pay Cash erscheinen.

Ein Tipp auf die Geldkarte startet den Einrichtungsprozess, der in die Einstellungen-App überleitet.

Hier muss der Nutzer seine Daten eintragen, bzw. bestätigen.

Nach wenigen Sekunden aktiviert sich die Apple-Pay-Geldkarte in der Wallet-App

Versenden oder Einfordern von Geld über Apple Pay Cash

Der Chatraum mit dem Zielkontakt muss geöffnet sein.

Einem Tipp auf den iMessage App Store folgt ein Tipp auf das Apple-Pay-Symbol.

Hier kann der Betrag über den Plus- und Minus-Knopf oder unter Zuhilfenahme der Tastatur definiert werden.

Über Einfordern (Request) oder Zahlen (Pay) kann der Geldtransfer angefragt werden.

Der Nutzer muss noch warten, bis der Kontakt den Geldtransfer bestätigt oder ablehnt.

Nutzer aus Deutschland und Österreich warten weiterhin sehnsüchtig auf den Start des bargeldlosen Bezahldienstes Apple Pay. Schweizer dagegen können bereits über iPhone, iPad oder Apple Watch in teilnehmenden Geschäften oder im Internet bezahlen. Doch auch sie müssen auf den nächsten wichtigen Schritt in der Evolution von iOS 11.2 noch eine Weile warten. Denn Geldüberweisungen an Freunde, die ab iOS 11.2 möglich werden, sind vorerst nur auf die USA limitiert. Interessenten dort können über die jüngst veröffentlichte zweite Beta von iOS 11.2 bereits einen Blick auf das Feature werfen.Für die »Peer-to-Peer«-Zahlungen ist eine digitale Geldkarte des Dienstes notwendig. Diese ist direkt mit einer Kredit- oder Debitkarte verknüpft. Die einfachste Art der Einrichtung erfolgt so:Nutzer können auf ihre Apple-Pay-Karten auch Guthaben buchen, indem sie in der Einstellungen-App auf »Wallet und Apple Pay« > »Apple Pay Cash« navigieren. Es ist aber kein Guthaben nötig, um Geld verschicken zu können; dieses wird dann von der verknüpften EC- oder Kreditkarte abgebucht (im Fall einer Kreditkarte fällt eine dreiprozentige Gebühr an). Natürlich kann Guthaben der Apple-Pay-Karte auch auf ein Bankkonto übertragen werden, sofern eines definiert wurde.Der eigentliche Vorgang des Geldverschickens erfolgt ganz einfach über die Nachrichten-App.Alternativ kann man auch Siri beauftragen, eine Apple-Pay-Überweisung an einen Kontakt zu tätigen. Notwendig ist dabei allerdings, dass auch der Geldempfänger Apple-Pay-Kunde ist, die neueste Beta von iOS 11.2 installiert hat und Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert ist. Die minimale Höhe einer Überweisung ist 1 US-Dollar; höchstens können auf diese Art 3.000 Dollar übertragen werden. Die Guthabengrenze der Apple-Pay-Karte liegt bei 10.000 Dollar.Weiterführende Links: