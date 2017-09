Smartphone-Verkäufe: Huawei überholt Apple - iPhone 6 wieder in Top 10

Schnelle Rückeroberung von Platz 2 wahrscheinlich

Erfolg für Apple bei Einzelmodellen - auch dem drei Jahre alten iPhone 6

Über mehrere Jahre hatte der Blick auf die Marktanteile der einzelnen Smartphone-Hersteller eine relativ stabile Struktur: Ganz oben rangierte Samsung, mit weitem Abstand vor Apple, dann wieder lange nichts und schließlich die breite Masse an sonstigen Herstellern. Seit Monaten schicken sich eine Reihe von chinesischen Firmen an, diese Struktur zu durchbrechen. Neuesten Marktzahlen von Counterpoint zufolge ist es nun erstmals einer dieser Firmen gelungen, Apple in puncto Verkaufszahlen hinter sich zu lassen.Den Daten zufolge entfielen in den Monaten Juni und Juli jeweils etwa 11 Prozent des Gesamtabsatzes auf Huawei mit dem Hauptsitz in Shenzhen. Das ist jeweils ein wenig mehr als Apple, aber immer noch deutlich weniger als Samsung. Die Südkoreaner fallen in den letzten Monaten zwar etwas ab, bleiben aber mit gut 20 Prozent unbeeinträchtigt auf der Spitzenposition.Sicherlich wird in Cupertino wegen dieser neuesten Entwicklung aber niemand in Panik verfallen. Denn erstens ist der Spätsommer traditionell die schwächste Verkaufszeit im iPhone-Jahreszyklus, weil die Vorstellung der kommenden Modelle unmittelbar bevorsteht. Insbesondere für die 2017er Generation versprechen sich viele Marktbeobachter neue Verkaufsrekorde für Apple, sodass Platz 2 auf dem Absatzmarkt durchaus bald wieder nach Cupertino gehen könnte. Zweitens ist ökonomisch betrachtet der Umsatz eine weit wichtigere Kennzahl als der Absatz in absoluten Zahlen - und in dieser Kategorie führt Apple weiterhin unbestritten.Umgekehrt bedeuten die Zahlen für Huawei auch nicht uneingeschränkt positive Nachrichten. Denn zwar landet das Unternehmen beim Absatz knapp vor Apple, aber in der Aufstellung der zehn meistverkauften Smartphone-Modelle erscheint kein einziges Huawei-Gerät. Stattdessen dominiert hier wiederum Apple: Das meistverkaufte Smartphone im Juli 2017 war das iPhone 7 mit 4,0 Prozent aller Verkäufe, gefolgt vom iPhone 7 Plus mit 2,9 Prozent. Dahinter geben sich zwei Modelle der chinesischen Firma Oppo die Ehre, ein Modell der Chinesen von Xiaomi und vier Samsung-Geräte. Überraschend ist das Revival des iPhone 6 auf Platz 8 mit 1,6 Prozent Verkaufsanteil. In diesem Jahr kam das eigentlich schon abgesetzte Apple-Smartphone von 2014 in einer Neuauflage auf den Markt, etwa auch hierzulande bei verschiedenen Discountern.Weiterführende Links: