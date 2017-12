Smartphone-Markt im Oktober: Apple dominiert auch ohne iPhone X

iPhone 8 und 8 Plus dominieren

Apple konnte im Oktober weltweit die mit Abstand höchsten Smartphone-Verkäufe für individuelle Modelle verzeichnen. Das geht aus Zahlen des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Research hervor. Das Ende September veröffentlichte iPhone 8 führt die Rangliste an. Demnach kauften im Oktober 4,6 Prozent aller Smartphone-Kunden Apples kleinstes 2018er iPhone.Knapp dahinter folgt das diesjährige 5,5-Zoll-Modell iPhone 8 Plus. Das iPhone X fehlt in der Statistik, da das OLED-Flaggschiff erst Anfang November auf den Markt kam.Die absoluten Verkaufszahlen von iPhone 8 und 8 Plus liegen laut den von Counterpoint ermittelten Werten sogar noch spürbar unter denen des iPhone 7. Der vorrangige Grund für die größere Kaufzurückhaltung als 2016 sei die bevorstehende Veröffentlichung des iPhone X gewesen, so die Marktforscher. Viele Interessenten warteten lieber auf das komplett neugestaltete Topmodell.Das iPhone 8 und 8 Plus sind im Ranking aber trotzdem deutlich vor dem drittplatzierten Samsung Galaxy Note 8, das im Oktober einen Marktanteil von 2,4 Prozent erreichte. Auf Position vier folgt mit dem Galaxy S8 Plus ebenfalls ein Samsung-Modell. Das respektable Abschneiden der Südkoreaner führt Counterpoint auch auf Preisanpassungen zurück, die der Konzern bei den hauseigenen Premium-Smartphones durchsetzte.Auf Platz 5 und 6 sind wiederum zwei Apple-Geräte vertreten, die mit 1,2 Prozent gleichauf sind: das iPhone 7 (2016) und das iPhone 6 (2014). Dahinter folgen außer dem Samsung Galaxy S8 noch Modelle der chinesischen Anbieter Vivo, Xiaomi und Oppo.Counterpoint machte eine interessante Entdeckung. Offenbar knappsten die Premium-Modelle den Mittelklasse-Smartphones Marktanteile ab. Während Apple den Premiumsektor (ab 400 US-Dollar) und das Gesamtfeld klar dominierte, waren Vivo und Opposition führend in der Mittelklasse.