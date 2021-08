Smarter Luftreiniger mit HomeKit-Support: Ikea kündigt "Starkvind" an

Standmodell und Tisch mit Luftreiniger



"Starkvind" als Standgerät

Quelle: Ikea Deutschland

"Starkvind" filtert Feinstaub und gasförmige Schadstoffe



Den Luftreiniger gibt es auch in Tischform

Quelle: Ikea Deutschland

Support für HomeKit, Alexa und Google Assistant

Das vernetzte Heim besteht aus weit mehr als nur Lampen und Heizungssteuerungen. Zahlreiche Hersteller bieten eine Vielzahl von Geräten an, welche sich etwa in Apples HomeKit, aber auch die Systeme anderer Unternehmen integrieren lassen. Der nahezu weltweit tätige Möbelgigant Ikea ist ebenfalls seit einigen Jahren auf diesem Gebiet tätig und offeriert mittlerweile ein breites Smarthome-Sortiment, das beständig wächst.Mit "Starkvind" kommen demnächst zwei smarte Luftreiniger hinzu, ein Standmodell sowie ein in einen Tisch integriertes Gerät. Beide lassen sich einzeln verwenden, sie können aber auch mit dem Trådfri-Gateway gekoppelt werden, Ikeas Smarthome-Zentrale. Das ermöglicht die Steuerung mithilfe der Home-Smart-App des schwedischen Möbelhauses, welche unter anderem zeitabhängige Programmierungen erlaubt. Die für iPhones und Android-Smartphones verfügbare Anwendung zeigt darüber hinaus die von den Geräten ermittelte Qualität der Raumluft an.Einer Pressemitteilung von Ikea zufolge eignen sich die "Starkvind"-Geräte für den Einsatz in Innenräumen mit einer Größe von maximal 20 Quadratmetern. Sie verfügen über fünf Gebläsestufen. Zudem gibt es einen automatischen Modus, der die Drehzahl des Lüfters in Abhängigkeit von der Feinstaubbelastung des Zimmers selbstständig regelt. Im Inneren wird die Luft mithilfe von drei Filtern gereinigt. Ein Vorfilter hält größere Teilchen fest, etwa Staub und Haare. Der Partikelfilter ist für Feinstaub mit einer minimalen Partikelgröße von PM2,5 zuständig, dazu gehören beispielsweise Pollen. Laut Ikea lassen sich so bis zu 99,5 Prozent des Feinstaubs aus der Raumluft entfernen. Der Gasfilter fängt Schadstoffe wie Formaldehyd und andere flüchtige organische Verbindungen auf und reduziert darüber hinaus Gerüche.Gegenüber Homekit Authority kündigte Ikea an, dass die beiden "Starkvind"-Luftreiniger mit HomeKit-Support ausgestattet sein werden. Sie lassen sich also mit iPhone und iPad sowie Apples Sprachassistenten Siri steuern. Voraussetzung hierfür ist allerdings die Kopplung mit einem Trådfri-Gateway. Kompatibilität zu Amazon Alexa und dem Google Assistant verspricht Ikea ebenfalls. Ob die Integration in die drei Systeme bereits zum Marktstart im Oktober dieses Jahres erfolgt, hat das schwedische Möbelhaus bislang nicht bekanntgegeben. Zu den Preisen äußerte sich Ikea bislang ebenfalls nicht.