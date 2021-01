Slack weltweit ausgefallen

Seit 16 Uhr Ausfall

Untersuchung des Problems

Update 18:01:

Slack ist ein Instant-Messaging-Dienst mit großer Verbreitung – viele Unternehmen setzen den Nachrichten-Dienst zur internen Kommunikation ein und besonders die vielen Integrationsmöglichkeiten mit anderen Diensten schätzen die Nutzer. Slack kann sowohl direkt aus dem Browser als auch mit Clients für Mac, iOS, Android, Windows und Linux genutzt werden. Viele Slack-Funktionen lassen sich kostenfrei nutzen – sonst erfolgt die Abrechnung pro Nutzer pro Monat.Firmen wie das in San Francisco ansässige Unternehmen gehören zu den wirtschaftlichen Gewinnern der Corona-Pandemie: Viele kleinere und größere Unternehmen nutzen Slack für die Kommunikation. Daher kann ein Ausfall von Slack von einer Minute auf die andere ein Unternehmen quasi stilllegen.Etwa um 16 Uhr begannen die ersten Berichte von Nutzern, dass Slack nicht mehr vollständig funktioniert: Manche erhielten beim Aufruf von Kanälen nur noch weiße Seiten – auch Benachrichtigungen würden nicht mehr verlässlich zugestellt. Zu diesem Zeitpunkt funktionierte Slack aber noch bei manchen Anwendern wie gewohnt.Gegen 16:30 wurde aber klar, dass dies nicht nur ein kleinerer Ausfall ist, sondern ein größeres Problem: Etwa ab diesem Zeitpunkt konnte sich kein Nutzer mehr bei Slack anmelden. Um 16:14 kommunizierte das Unternehmen bereits, dass Techniker verständigt seien.Um 17:14 schrieb die Firma, dass mit Hochdruck an dem Problem gearbeitet wird – doch eine Zeitschätzung, wann der Fehler behoben ist, gibt Slack nicht ab. Auch lässt das Unternehmen offen, was bislang bezüglich der Ursachen bekannt ist.Nutzer können derzeit nicht mehr tun, als abzuwarten – die Server von Slack sind nicht erreichbar. Sogar die Firmenwebsite von Slack ist aktuell offline.Noch immer ist Slack ausgefallen – und das Unternehmen will sich in 30 Minuten zu dem Stand der Dinge äußern.