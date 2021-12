Skripte sollen Kopierschutz von Apple TV+, Netflix und Disney+ umgehen

Scripte zum Herunterladen veröffentlicht

Wahrscheinlich in wenigen Tagen gesperrt

Verstoß gegen AGBs und möglicherweise das Gesetz

Aus der Serien- und Videobranche sind Streaming-Dienste kaum noch wegzudenken. Auch Apple mischt auf diesem lukrativen Markt mit und baut das Apple-TV-Plus-Angebot stetig aus. Gegen einen monatlichen Beitrag erhält der Nutzer bei Apple TV+, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video und HBO Max Zugriff auf viele Inhalte. Apple kann mit Apple TV+ bei der Menge der angebotenen Filme und Serien nicht mit anderen Diensten mithalten – versucht aber, sich durch hochqualitative Produktionen abzuheben.Alle Dienste liefern die Inhalte kopiergeschützt aus. Dies bedeutet, dass Filme und Serien nicht einfach heruntergeladen oder gar weiterverbreitet werden können. Widevine ist hier ein führender Anbieter für Kopierschutzlösungen, welche zum Beispiel Amazon, Netflix und Disney+ einsetzen.Offensichtlich ist es hier zu einem Racheakt gekommen. Ein Github-Nutzer hat eine Sammlung von vielen Skripten veröffentlicht, welche das Herunterladen und das Entfernen des Kopierschutzes von Videos erlauben, die über Netflix und Co. angeboten werden.In den Notizen vieler Scripte schreibt der Github-Nutzer 'widevinedump': "Hi! Mein Name ist WVDUMP. Ich leake diese Skripte, um ein paar Idioten zu bestrafen" ("Hi! My name is WVDUMP. I am Leaking the scripts to punish few idiots").Die Webseite " TorrentFreak " schreibt, dass man die Echtheit der Skripte aus vertrauenswürdiger Quelle bestätigen konnte. Ferner scheint 'widevinedump' auch Geld mit den Skripten verdienen zu wollen: Will man 4K-Inhalte herunterladen, soll man den Nutzer kontaktieren.Es ist davon auszugehen, dass die Skripte innerhalb weniger Tage von Github verschwinden. Ferner werden die Streaming-Dienste Gegenmaßnahmen ergreifen, so dass diese bald nicht mehr funktionieren dürften.In den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Streaming-Dienste ist zu lesen, dass derartiges Herunterladen von Material nicht gestattet ist. Wer dabei erwischt wird, darf wohl mit der Kündigung des eigenen Nutzerkontos rechnen. Schwerer wiegt jedoch, dass der Nutzer hierbei auch den Kopierschutz umgeht – und möglicherweise gegen das Gesetz verstößt. Daher ist von einer Nutzung dieser Skripte dringlichst abzuraten. Insbesondere eine Weiterverbreitung kann schnell sehr teuer werden.