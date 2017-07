Siri schreiben: Diskrete Unterhaltung mit dem Sprachassistenten

In der dritten Beta zu iOS 11 hat Apple eine versteckte Siri-Funktion integriert, welche die meisten Nutzer kaum finden würden. Mithilfe der Funktion "Siri schreiben" ist eine Unterhaltung mit dem iOS-Sprachassistenten per Tastatur möglich. Insbesondere bei besonders lauter oder stiller Umgebung kann die Funktion nützlich sein. Dazu muss sie aber erst von Nutzern aktiviert werden.Apple geht davon aus, dass die Funktion von regulären Nutzern eher nicht gewünscht ist. Vielmehr sieht Apple in "Type to Siri" eine Bedienungshilfe für Nutzer mit Sprechschwierigkeiten, weswegen die Funktion in den iOS-Einstellungen auch unter "Allgemein" > "Bedienungshilfen" > "Siri" anzutreffen ist. Dort lässt sich auch festlegen, ob Siri immer sprechen soll oder nur wenn Kopfhörer bzw. eine Freisprecheinrichtung angeschlossen sind.Nach Aktivierung von "Siri schreiben", kann man allerdings nur noch umständlich per Sprache mit Siri kommunizieren. Sobald Siri aktiviert wird, blendet das System sofort die Tastatur zur Eingabe ein. Dort aber lässt sich immerhin auch noch die Diktier-Funktion erreichen. Da dies aber immer drei Display-Berührungen für Diktat und Enter erfordert, ist das eine eher umständliche Variante. Ein unkomplizierter Mischbetrieb aus Tastatur und Sprache ist mit der neuen Funktion also leider nicht möglich.