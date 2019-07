„Shot on iPhone XS“: Apple demonstriert Kamera-Leistung bei Konzerten

Die Qualität der iPhone-Kamera bei Konzertvideos

Apple hat drei neue „Shot on iPhone XS“-Videos auf YouTube veröffentlicht. Jeder der einzelnen Clips zeigt Konzert- und Backstage-Aufnahmen populärer Interpreten. Dazu zählen FKA twigs, Florence + the Machine und Kamasi Washington. Das Unternehmen möchte mit den Videos verdeutlichen, wie gut die Kamera des iPhone XS bei Live-Konzerten und anderen Musik-Aufnahmen mit zum Teil schnellen Schwenks sowie aktionsreichen Inhalten abschneidet.Im Mittelpunkt der drei „Shot on iPhone XS“-Videos steht die Musik der jeweiligen Künstler. Jedes Video ist unterlegt mit einem Lied, während der Zuschauer Live-Aufnahmen und Backstage-Eindrücke erhält. Bei Florence + the Machine ist ihr Song „June“ zu hören, den sie im Red Rocks Amphitheater in Colorado spielt. Kamasi Washington ist mit „Street Fighter Mas“ vom All Points East Festival in London vertreten.FKA twigs tanzt im Park Avenue Armory (New York) zum Song „Cellophane“. Die Künstlerin arbeitete bereits zuvor erfolgreich mit Apple zusammen. Anlässlich des HomePod-Starts in den USA ließ das Unternehmen zu Beginn des Jahres 2018 den mit über 4 Minuten ungewöhnlich langen TV-Spot „Welcome Home“ von Star-Regisseur Spike Jonze (Being John Malkovich) kreieren. FKA twigs spielt darin die Hauptrolle. Apple hat für den Werbeclip von der Association of Independent Commercial Producers Show (AICP) im New Yorker Museum of Modern Art eine Auszeichnung in der Kategorie „Advertising Excellence/Single Commercial“ erhalten.