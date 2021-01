Kurz notiert: Video blickt hinter die Kulissen von "Shot on iPhone" +++ Apple erinnert an Martin Luther King

"Behind the Scenes" als Appetithäppchen

Apple und Tim Cook erinnern an Martin Luther King

Im Rahmen der seit Jahren etablierten Reihe "Shot on iPhone" präsentiert Apple mit schöner Regelmäßigkeit professionell erstellte Videos, welche mithilfe eines Smartphones aus Cupertino entstanden. Jetzt stehen gleich vier neue Clips an, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber dennoch eine Gemeinsamkeit aufweisen: Sie wurden von Filmstudenten gedreht.Sozusagen als "Appetithäppchen" hat Apple jetzt im Vorfeld ein Video veröffentlicht, welches einen Blick hinter die Kulissen der vier Produktionen erlaubt. Gleichzeitig stellt der iPhone-Konzern darin auf dem hauseigenen YouTube-Kanal die vier angehenden Filmemacher vor. Der knapp vier Minuten lange Streifen trägt den Titel "Shot on iPhone Student Films. Behind the Scenes". Apples Anmerkungen zufolge interpretieren die Studenten unterschiedliche cineastische Traditionen wie etwa den "Film noir" oder die Stop-Motion-Technik jeweils auf ihre eigene Art und Weise.Der Filmstudent namens Niko beispielsweise produzierte mit dem iPhone 12 eine kurzes Historiendrama. Der zwei Minuten lange und im Hochformat gedrehte Schwarz-Weiß-Film ist bereits auf Apples Instagram-Seite zu sehen. Er erinnert von der Machart her an bekannte Humphrey-Bogart-Klassiker und setzt auf Lichteffekte und dramatische Musik. Die angehende Filmemacherin Ciara ist in Apples Blick hinter die Kulissen mit ihrem bewegungsintensiven Werk "Our Light Shines in the Dark" vertreten, das am 26. Januar erscheint. Darüber hinaus stellt Apple die Entstehung des Animationsfilms "Window to the Soul" von AhaNah (ab 27. Januar verfügbar) und den Streifen "RoboLuna" von Guillermo vor. Letzterer ist ebenfalls bereits bei Instagram zu sehen.Am dritten Montag im Januar sieht Apples Homepage traditionell gänzlich anders aus als üblich. Anlässlich des "Martin Luther King Jr. Day", der in den Vereinigten Staaten ein staatlicher Feiertag ist, erinnert das Unternehmen an den im Jahr 1968 ermordeten Bürgerrechtler. Neben einem Foto des Baptistenpastors präsentiert Apple auch in diesem Jahr eines von dessen bekannten Zitaten: "Wahrer Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Konflikten, sondern die Gegenwart von Gerechtigkeit." Auch Tim Cook persönlich würdigte den 1929 geborenen Martin Luther King auf seinem Twitter-Kanal mit einem Zitat.