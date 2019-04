Sharp zeigt 8K-Monitor mit HDR: Wird das Apples neues Display?

IGZO-Panel mit HDR

Monitor und All-in-One-Computer

Basis für neues Apple-Flaggschiff?

Mehrjährige Erfahrung

Die technischen Werte sind beeindruckend: Im Rahmen einer Pressevorführung stellte Sharp jetzt in Tokio einen 8K-Monitor mit 31,5 Zoll Bilddiagonale vor. Das HDR-fähige Gerät des japanischen Elektronikkonzerns soll in nicht allzu ferner Zukunft auf den Markt kommen. Brancheninsider vermuten, dass Apple eines der ersten Unternehmen sein könnte, das dieses Display unter dem eigenen Markennamen anbieten wird.Der Monitor, dem Sharp noch keinen Namen gegeben hat, verfügt über ein IGZO-Panel mit einer Auflösung von 7.680 x 4.320 Bildpunkten. Dabei handelt es sich im Kern um ein OLED-Display auf der Basis von Indium-Gallium-Zink-Oxid . Diese energiesparende Technologie wurde ursprünglich für Smartphones und Tablets entwickelt, seit geraumer Zeit bietet Sharp sie allerdings auch für Notebook-Bildschirme an.Bei der Präsentation zeigte Sharp AnandTech zufolge das Display sowohl in Form eines reinen Monitors wie auch als Bestandteil eines All-in-One-Prototypen. Das Panel bietet eine sehr hohe Pixeldichte von 279 ppi, eine Helligkeit von 800 nits und eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Dank seiner HDR-Fähigkeit dürfte es sich besonders für die Foto- und Videobearbeitung eignen. Weitere technische Details gab der japanische Hersteller während der Präsentation nicht preis.Das in Tokio gezeigte Display könnte in nicht allzu ferner Zukunft die Grundlage für ein neues Monitor-Flaggschiff aus dem Hause Apple darstellen. Diese Vermutung von Brancheninsidern liegt zumindest nahe, da Sharp vor einigen Jahren zu zwei Dritteln von Foxconn übernommen wurde. Das taiwanische Unternehmen ist bekanntlich einer der größten Zulieferer des kalifornischen Herstellers.Sharp verfügt über mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von 8K-Panels. Bereits 2016 präsentierte das Unternehmen einen 27-Zoll Monitor mit einer Auflösung von 7.680 x 4.320 Bildpunkten (326 ppi). Im Rahmen der Internationalen Funkausstellung stellte das Unternehmen im Jahr 2017 einen 8K-Fernseher mit IGZO-Technik vor. Dieser sollte eigentlich im März 2018 in Europa auf den Markt kommen, ist aber bislang außerhalb Japans noch nicht erhältlich. Verfügbar ist lediglich ein 8K-Gerät mit klassischer LED-Technik und einer Größe von 70-Zoll.