Selfie-Qualität: iPhone hinter Google, Samsung und Xiaomi

Android-Topmodelle vorn



Quelle: DxOMark Quelle: DxOMark

iPhone XS Max auf Rang 3, iPhone X ebenfalls in Top 10

Selfies haben sich in den letzten Jahren für viele Nutzer zu einem der wichtigsten Foto-Features von Smartphones entwickelt. Die Kamera-Spezialisten von DxOMark reagieren jetzt auf den schon länger anhaltenden Trend mit einem gesonderten Smartphone-Ranking, das ausschließlich die Selfie-Leistung des jeweiligen Geräts berücksichtigt. Apple muss sich mit dem iPhone XS Max drei Konkurrenten geschlagen geben.DxOMark setzte bei dem Selfie-Test laut eigenen Angaben die gleichen, strengen Kriterien an, die auch bei der Bewertung der Hauptkamera zum Tragen kommen. Die Gesamtwertung setzt sich entsprechend aus einem Foto- und einem Video-Test zusammen.Den ersten Platz teilen sich Google Pixel 3 und Samsung Galaxy Note 9. Die beiden Android-Topmodelle erreichen jeweils 92 Punkte. Während das Google-Smartphone bei der Fotoqualität vorne ist (99 Punkte; Samsung: 96 Punkte), liefert das Galaxy Note 9 das bessere Videoergebnis (86 Punkte; Google: 83 Punkte). DxOMark lobt beim Pixel 3 die schnelle Fokus-Erkennung, den Kontrast, die Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen und die zusätzliche Weitwinkel-Kamera. Das Galaxy Note 9 punktet mit natürlicheren Farben, einer etwas optimierteren Belichtung und besseren Selfie-Videos.Ebenfalls vor dem iPhone XS Max liegt das Xiaomi Mi MIX 3 (84 Punkte). Beim Foto-Test kommt Xiaomi auf 83 Punkte, die Videoqualität wird mit 85 Punkten bewertet. DxOMark gefällt vor allem die Dual-Frontkamera des Geräts und die damit zusammenhängende Möglichkeit, Porträtaufnahmen mit Bokeh-Effekt zu machen.Das iPhone XS Max schafft es hinter dem Xiaomi Mi MIX 3 auf die dritte Position (82 Punkte). Für die Foto-Qualität gibt es 81 Punkte, für Videos 82 Punkte. DxOMark zeigt sich zwar angetan von den Foto- und Videoergebnissen bei guten Lichtverhältnissen, kritisiert jedoch die Kameraleistung bei dunkleren Umgebungen. Apples 2017er High-End-Modell iPhone X kommt mit einem Gesamtergebnis von 71 Punkten (Foto: 74 Punkte; Video: 66 Punkte) übrigens noch knapp in die Top 10 des Selfie-Rankings.