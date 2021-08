Selbstbedienung im Apple Store: Mit App Clip und "Scan. Pay. Go." schnell an der Kassenschlange vorbei

Mit App Clip Codes schneller an der Kassenschlange vorbei



Quelle: 9to5Mac

Quelle: 9to5Mac

"Scan. Pay. Go." derzeit nur für Zubehör möglich

Selbstbedienungskassen gibt es in vielen Apple Stores bereits seit einiger Zeit. Allerdings unterscheidet sich das Verfahren in Apples hauseigenen Ladengeschäften deutlich von ähnlichen Einrichtungen etwa in Supermärkten. Wer den sogenannten Self-Checkout nutzen will, muss nämlich zuvor die Apple Store App auf seinem iPhone installieren und sich dann zunächst mit dem Vorgang vertraut machen. In den Geschäften selbst gibt es keine weiteren Hinweise.Mithilfe von App Clips gestaltet Apple den Weg vorbei an der Kassenschlange jetzt erheblich intuitiver und damit komfortabler. Unter dem Motto "Scan. Pay. Go." hat das Unternehmen laut 9to5Mac die ersten Apple Stores mit Tafeln ausgestattet, welche entsprechende Symbole aufweisen. Die runden Tags erinnern an QR-Codes und lassen sich mit der Kamera-App eines iPhones scannen, auf dem mindestens iOS 14.3 läuft. Daraufhin öffnet sich ein App Clip mit einem Barcode-Scanner, dieser dient dem Einlesen des gewünschten Artikels. Gleichzeitig wird damit der kontaktlose Bezahlvorgang eingeleitet, den man dann an der Selbstbedienungskasse mit Apple Pay abschließen kann, bevor man das Geschäft mit dem soeben erworbenen Artikel verlässt.Apple hat das neue Selbstbedienungsverfahren zunächst in einigen ausgesuchten Apple Stores in den Vereinigten Staaten eingeführt, unter anderem im bekannten "Glaswürfel" an der Fifth Avenue in New York City. Der Self-Checkout mithilfe von App Clip und "Scan. Pay. Go." steht allerdings derzeit nur für niedrigpreisiges Zubehör wie etwa iPhone-Hüllen oder iPad-Cover zur Verfügung, welches in Selbstbedienungsregalen präsentiert wird. Wer teurere Artikel kaufen möchte, also beispielsweise ein iPhone, ein iPad oder einen Mac, muss sich nach wie vor an die Mitarbeiter wenden. Wann das neue Verfahren auch in den Apple Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeführt wird, ist nicht bekannt.