iOS 15: App Clips als Full-Screen-Anwendungen in Safari

"App Clips" lassen sich in Safari ausführen

Full-Screen-Banner ermöglichen direkten Start

Entwickler können "App Clips" lokal testen

Zu den zahlreichen Neuerungen, welche in iOS 14 und iPadOS 14 enthalten waren, gehörten die "App Clips". Mit diesen minimalistischen Anwendungen lassen sich auf iPhone und iPhone bestimmte Inhalte darstellen oder Funktionen ausführen, ohne gleich die entsprechenden Apps herunterladen zu müssen. Das ermöglicht beispielsweise, durch das Scannen eines QR-Codes oder die Eingabe einer URL ein YouTube-Video direkt und ohne Zuhilfenahme der Anwendung oder des Browsers zu starten. Der Streifen wird dann in einem Overlay abgespielt.Entwickler können das Feature zudem etwa nutzen, um Demoversionen ihrer Anwendungen bereitzustellen und iPhone- und iPad-Nutzern so das Ausprobieren bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Bislang allerdings sind solche Mini-Anwendungen, die keine Installation erfordern, noch nicht sehr verbreitet. Das könnte sich jedoch in absehbarer Zeit ändern, denn in iOS 15 und iPadOS 15 spendiert Apple den "App Clips" einige neue Features. Eine der wesentlichsten Neuerungen ist die Möglichkeit, ausgewählte Funktionen einer iPhone-App auf einer Webseite bereitzustellen und direkt von Safari im Full-Screen-Modus ausführen zu lassen.Bisher konnten Entwickler auf ihren Internetseiten mit einem kleinen Banner auf "App Clips" hinweisen, der Nutzer musste dann die Mini-Anwendung mit einem Fingertipp starten. Dieser Umweg entfällt in iOS 15: Die Clips lassen sich als Full-Screen-Banner einbinden und werden dann von Safari gestartet. Die genaue Funktionsweise erläuterte Apple in einem Online-Workshop, den das Unternehmen im Rahmen der diesjährigen World Wide Developers Conference veranstaltete. Das Video sowie eine Abschrift stehen auf Apples hauseigenen Entwickler-Webseiten zur Verfügung.Darüber ermöglicht Apple es Entwicklern in iOS 15 und iPadOS 15, ihre "App Clips" lokal auf iPhone und iPad zu testen. Zudem erweitert das kalifornische Unternehmen die Möglichkeiten der Mini-Anwendungen um einige weitere Features, unter anderem eine verbesserte Zusammenarbeit mit ARKit. Die neue Ausgabe von Apples Betriebssystem für iDevices erscheint im Herbst dieses Jahres, Betaversionen sind bereits verfügbar.