MagSafe statt Lightning: Apple setzt auf neue iPhone-Halterungen in Ladengeschäften

MagSafe-Adapter aus Edelstahl

Vorteile der neuen Halterung

Nur für iPhone 12

Apple gibt sich in den hauseigenen Ladengeschäften naturgemäß besonders viel Mühe, die eigenen Produkte im bestmöglichen Licht erscheinen zu lassen. Da für das Unternehmen aus Cupertino Design traditionell eine große Rolle spielt, folgen auch die Apple Stores dem Credo der maximalen Ästhetik. Zu sehen ist das beispielsweise daran, wie iPhones in den Läden präsentiert werden. Es geht nicht nur um die Smartphones an sich, sondern auch um deren Befestigung am Tisch, auf dem sie sich befinden. Diesbezüglich setzt Apple inzwischen auf eine neue MagSafe-Lösung.Die Apple Stores verwendeten in den letzten Jahren zunächst kleine Erhöhungen mit Lightning-Anschluss, von denen Kunden das jeweilige iPhone-Modell abziehen und ausprobieren konnten. Danach folgte eine gewisse Zeit eine große, weiße Plattform, auf der mehrere iPhones via Lightning-Port angeschlossen waren.Da Apple gerne auf elegante Art und Weise Features von Produkten andeutet, begann das Unternehmen zuletzt damit, iPhones in den Ladengeschäften mit einer neuen Methode zu befestigen: per MagSafe-Adapter aus Edelstahl.Der MagSafe-Anschluss auf der Rückseite zählt zu den Features des iPhone 12. Kompatible Ladeadapter lassen sich magnetisch am jeweiligen Modell befestigen. Apple nutzt das Halterungssystem in den hauseigenen Stores, um Kunden vor Ort die Möglichkeit zu geben, iPhones schnell und einfach zum Ausprobieren in die Hand zu nehmen.Während vorherige Vorrichtungen wegen des An- und Absteckens per Lightning-Anschluss der Gefahr des Port-Verschleißes unterlagen, besteht bei MagSafe kaum ein Risiko durch Abnutzung oder Beschädigung. Zudem ist das magnetische System weniger fummelig als die Lightning-Methode, da Nutzern das exakte Aufstecken des iPhones über eine kleine Öffnung erspart bleibt.Apple setzt die MagSafe-Halterungen aus Edelstahl in immer mehr Ladengeschäften ein. Die Edelstahlkonstruktion ist nur zur Nutzung in Apple Stores gedacht und daher nicht für den Verkauf an Endkunden vorgesehen. Da nur die aktuelle iPhone-Generation MagSafe unterstützt, nutzt Apple die magentische Befestigung entsprechend ausschließlich für die vier Modelle des iPhone 12. Ältere Geräte werden weiterhin via Lightning angeschlossen.