Seagate stellt 12-TB-Festplatten vor

Unter den bekannten Bezeichnungen IronWolf, IronWolf Pro and BarraCuda Pro hat der Speicherhersteller Seagate neue Festplatten-Modelle mit einer Kapazität von 12 TB vorgestellt. Mit den Modellen richtet sich Seagate eigenen Angaben zufolge vor allem an Unternehmen jeglicher Größen, die im Netzwerk und für Online-Dienste entsprechende Kapazitäten benötigen.Grundsätzlich sind die Festplatten aber auch für NAS-Systeme geeignet, wie sie im heimischen Netzwerk zum Einsatz kommen. Mit einer Synology-NAS mit zwei Slots kann man so beispielsweise 24 TB im RAID 0 oder 12 TB im zuverlässigeren RAID 1 als Netzwerkspeicher zur Verfügung stellen. Die Lesegeschwindigkeit gibt Seagate pro Festplatte mit 210 bis 250 MB pro Sekunde an, zu der Schreibgeschwindigkeit schweigt sich Seagate aus.Zu beachten ist bei den Modellen, dass IronWolf und IronWolf Pro für Netzwerk-Anwendungen optimiert sind, während BarraCuda Pro eher für den Einsatz am bzw. im Computer gedacht ist. In jedem Fall lässt sich Seagate die hohe Speicherdichte gut bezahlen. Bei Amazon sind die neuen Modelle ab 474,13 Euro erhältlich. Im Preis enthalten sind aber immerhin 5 Jahre Herstellergarantie und je nach Modell ein Rescue-Serviceplan zur Datenwiederherstellung für 2 Jahre.