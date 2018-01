Sci-Fi-Drama von J.J. Abrams: Apple kämpft mit HBO um TV-Serie

Apple an Dramaserie von J.J. Abrams interessiert

Apple möchte die hauseigene Services-Sparte dieses Jahr um eine Fülle von selbstproduzierten TV-Inhalten erweitern. Nachdem in den letzten Monaten bereits diverse Serien bekannt wurden, an denen das Unternehmen beteiligt sein soll, kommt jetzt Variety zufolge eine weitere hinzu. Demnach liefert sich Apple aktuell eine Bieterschlacht mit dem amerikanischen Pay-TV-Sender HBO um ein von J.J. Abrams entwickeltes Science-Fiction-Drama.Der zweifache Emmy-Gewinner kreierte bereits einige hochkarätige Serienformate, darunterund. Zudem führte er bei Blockbuster-Filmen wie(2009) undRegie.Zu Abrams neuem Serienprojekt, für das sich unter anderem Apple interessiert, gibt es noch kaum Informationen. Es soll laut des Berichts um den Kampf einer Welt gegen eine „monströse, unterdrückende Macht“ gehen.Apple bereitet diversen Meldungen zufolge für dieses Jahr eine großangelegte Serienoffensive vor. Das Budget dafür soll eine Milliarde US-Dollar betragen. Außer an dem Abrams-Projekt ist das Unternehmen auch an der Drama-Serie, der Neuauflage der Steven-Spielberg-Reihe, einem Weltraumdrama des Battlestar-Galactica-Schöpfers Ronald D. Moore, der Serienumsetzung des Romansund einem TV-Format mit Jennifer Aniston sowie Reese Witherspoon in den Hauptrollen dran. Hinzu kommt die Dokuserie, die sich außergewöhnlichen Häusern und deren Architektur widmet.