Schwerer Fehler in iOS 14.7 Beta 2 verhindert Zugriff auf SIM-Karte

"SIM Failure"

Nicht alle betroffen – aber viele Meldungen

Kein Workaround

Am Mittwochabend gab Apple die zweite Beta von iOS 14.7 an Entwickler heraus. Bisher ist eine kleine Neuerung ans Tageslicht gekommen: Aus der Home-App heraus lassen sich nun Timer für den HomePod starten – ansonsten scheint iOS 14.7 nur Änderungen am Unterbau mitzubringen. iOS 14.7 Beta 2 steht bisher ausnahmslos für eingetragene Entwickler zum Download bereit – in Apples "Public Beta Program" wurde die Vorabversion bislang noch nicht freigegeben.Doch laut diversen Meldungen bringt die aktuelle 2. Beta einen schwerwiegenden Fehler mit: Bereits kurz nach Erscheinen machten einzelne Meldungen die Runde, dass Nutzer ihre SIM-Karte nicht mehr nutzen können. iOS 14.7 Beta 2 begrüßt hier mit der nichtssagenden Fehlermeldung "SIM Failure":Aber es scheinen nicht alle Nutzer betroffen zu sein: Bei vielen funktioniert iOS 14.7 Beta 2 bezüglich der SIM-Karte normal. Vorrangig scheinen Anwender mit eSIMs das Problem zu melden, jedoch gibt es auch Nutzer mit normaler SIM-Karte, welche mit iOS 14.7 Beta 2 nicht mehr telefonieren oder auf das Internet zugreifen können. Bisher ist auch noch nicht klar, ob das Problem nur bestimmte Mobilfunkprovider oder iPhone-Modelle betrifft – einzig iPads mit Mobilfunkanbindung bleiben anscheinend bisher verschont.Ärgerlich ist, dass bisher kein verlässlicher Workaround bekannt ist. Ein Neustart oder Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen behebt das Problem nicht. Es kursieren gar Berichte, dass ein Zurücksetzen des iPhones auf die finale Version von iOS 14.6 das Problem nicht löst. Dies könnte dadurch verursacht werden, dass durch iOS 14.7 möglicherweise eine neue Firmware für das Mobilfunk-Modul installiert wurde, welche für das Problem ursächlich sein könnte. Betroffenen bleibt also nur abzuwarten, bis Apple eine korrigierte Fassung veröffentlicht – was bis zu einer Woche dauern kann. Anwender, welche momentan iOS 14.7 Beta 1 einsetzen, sollten die Installation von iOS 14.7 Beta 2 auf jeden Fall vermeiden, bis Apple eine korrigierte Fassung der zweiten Beta oder die dritte Beta zum Download freigibt.