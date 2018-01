Schwanger trotz Verhütungs-App: iOS-Anwendung Natural Cycles steht am Pranger

Schwedische Re­gu­lie­rungs­be­hör­de ist informiert

Gesundheitsschonende Alternative zur Pille

Eine iOS-App, die Frauen bei der Empfängnisverhütung unterstützen soll, steht im Verdacht, für 37 ungewollte Schwangerschaften mitverantwortlich zu sein. Es handelt sich um die mobile Anwendung Natural Cycles, die für iPhone, iPad und iPod touch verfügbar ist.Das Södersjukhuset-Krankenhaus in Stockholm meldete Natural Cycles der schwedischen Regulierungsbehörde MPA (Medical Product Agency), nachdem insgesamt 37 Frauen um eine Abtreibung baten, da sie laut eigenen Aussagen schwanger wurden, obwohl die App keine Fruchtbarkeitswarnung anzeigte.Das hinter Natural Cycles stehende Unternehmen erhielt einem Sprecher zufolge bislang zwar keine Informationen von Södersjukhuset über die Vorkommnisse, stehe mit der MPA aber bezüglich jedes einzelnen Falles in Kontakt. Die Firma leitete zudem eine interne Untersuchung in der hauseigenen medizinischen Abteilung ein.Die von der EU offiziell als Verhütungsmittel zertifizierte App (Store: ) nutzt diverse Algorithmen und Messwerte wie die jeweilige Körpertemperatur, um zu ermitteln, in welchen Zeiträumen Frauen fruchtbar sind.Etwa 700.000 Nutzerinnen weltweit verwenden die App. Die Effiktivitätsquote liegt bei 93 Prozent, so das Unternehmen. Wegen der Popularität der Anwendung und dem damit zusammenhängenden Anstieg der Nutzerzahlen sei es zunächst nicht verwunderlich, dass es auch zunehmend mehr Anwenderinnen gebe, die trotz Natural Cycles schwanger werden. Trotzdem gelte es jetzt zu ergründen, ob es Unregelmäßigkeiten bei der Funktionsweise der App gebe.