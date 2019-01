Apple senkt Preise für iPhone 8, 8 Plus, XR, XS, XS Max in China

Der Preis für das XR sinkt – Abstand zum Wettbewerb weiter hoch

XS und XS Max 50 Euro günstiger

Trade-In statt Schnäppchen

Apple reduziert die Preise für alle iPhone-Modelle ab dem iPhone 8 – allerdings nur in China. Das will die Zeitung National Business Daily erfahren haben. Dem Schritt waren viele kritische Stimmen vorausgegangen, die betonten, Apples Umsatzschwäche im Reich der Mitte liege an zu hohen Preisen. Apple glaubt nach eigenen Angaben, sie komme durch die allgemeine Wirtschaftssituation vor Ort.Den höchsten Preisnachlass bietet Apple anscheinend beim iPhone XR, das in der Vergangenheit als Sorgenkind aufgefallen ist. Es soll eine Preissenkung von 450 Yuan (etwa 57 Euro) erhalten haben und damit einen Preis von 5250 Yuan (etwa 670 Euro) erreichen. Das entspricht einer Senkung von rund 12 Prozent. Zum Vergleich: Ein Huawei Mate 20 (Triple-Kamera, 64 GB, 6 GB RAM) startete bei seiner Markteinführung mit einem Preis von 3999 Yuan (509 Euro). Zudem machen Berichte die Runde, diverse Unternehmen böten das XR günstig innerhalb eines Vertrages an. NTT Docomo soll bei einem 24-Monatsvertrag 86,50 Euro Rabatt geben. US-Medien sehen das als einen Hinweis an, Apple offeriere den Carriern nun günstigere Einkaufspreise.Alle anderen runtergesetzten Modelle liegen nun rund (400 Yuan) 51 Euro unter dem vorherigen Preis. Übersetzt auf den deutschen Markt hieße das zum Beispiel, das iPhone XR sei nun für 789 statt für 849 Euro zu haben, beziehungsweise das Top-Modell XS liege bei etwa 1100 statt 1149 Euro. Ob die Preissenkungen nun eine globale Wende von Apples Hochpreispolitik bedeutet, kann noch nicht gesagt werden. Schließlich hat der Konzern nur in China hohe Einbußen hinnehmen müssen, während die Umsatzzahlen in den USA und in Europa angeblich stimmen. Denkbar ist noch eine Preisoffensive in Indien, wo Apples Absatz ebenfalls strauchelt Hierzuland wirbt Apple massiv für ein Trade-In-Programm, Tim Cook wiederholt seine Auflage auch immer wieder in Interviews. In Deutschland erhält man etwa ein iPhone XR für 579 Euro, wenn man ein iPhone 7 Plus abgibt. Der Deal lohnt sich nur für eBay-Muffel, ein iPhone 7 Plus erreicht auf der Versteigerungsplattform Verkaufspreise zwischen 280 bis 550 Euro. Ob Apple in Deutschland die Preise senkt, ist ungewiss. Bisher spricht nichts für diesen Schritt.