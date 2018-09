Schutz bei iPhone-Diebstahl: Erweitertes AppleCare+ startet in den USA

Schutz vor Diebstahl und Verlust gegen gewaltigen Aufpreis

Apple bietet in den USA eine erweiterte Variante der hauseigenen Garantieverlängerung AppleCare an, die außer unabsichtlichen Beschädigungen auch Verlust und Diebstahl einschließt. Die Option „Theft and Loss“ enthält – wie auch bei Beschädigungen – bis zu zweimaliges Ersetzen eines iPhones im Garantiezeitraum, sofern es gestohlen wurde oder verloren gegangen ist. Die neue Garantievariante ist an bestimmte Bedingungen geknüpft und erwartungsgemäß deutlich teurer als das bisherige AppleCare-Angebot.Kunden müssen „AppleCare+ with Theft and Loss“ bis spätestens 60 Tage nach dem Kauf des jeweiligen iPhones erwerben. Zudem muss „Find my iPhone“ zum Zeitpunkt des Verlustes oder Diebstahls auf dem betroffenen iDevice aktiviert sein, um die Garantieleistung in Anspruch nehmen zu können. Der Service gilt für zwei Jahre.Der Preis von „AppleCare+ with Theft and Loss“ orientiert sich am jeweiligen iPhone-Modell. Beim iPhone 8 und iPhone 7 sind es 199 US-Dollar. 249 US-Dollar müssen Anwender des iPhone XR, iPhone 8 Plus oder iPhone 7 Plus ausgeben. Am meisten ins Geld geht das erweiterte AppleCare-Paket bei iPhone X, XS und XS Max: 299 US-Dollar.Während die bisherigen AppleCare-Aufpreise für Fälle wie Displayschaden (29 US-Dollar) oder andere, vom Nutzer versehentlich verursachte Beschädigungen (99 US-Dollar) noch im zweistelligen Bereich liegen, wird es bei der neuen AppleCare-Variante deutlich teurer. Beim iPhone 8, iPhone 7 und iPhone 6s werden im Fall des Verlustes oder Diebstahls 199 US-Dollar für ein Ersatzgerät fällig. Nutzer des iPhone XR, iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus oder iPhone 6s Plus müssen 229 US-Dollar zahlen. Für das iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone X gilt eine Gebühr von 269 US-Dollar.Die Zusatzoption „Theft and Loss“ ist zunächst nur in den USA verfügbar. Ob Apple die Dienstleistung in absehbarer Zeit auch auf Deutschland ausweitet, ist nicht bekannt.