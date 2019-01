Schummelei mit Entwicklerzertifikat: Auch Google setzte Schnüffel-App ein

Ähnlich wie Facebooks "Research"-App



Das Abschnorcheln von Netzwerkverkehr und App-Nutzung auf iPhones, zwar mit Zustimmung der Nutzer, aber unter Umgehung von Apples Richtlinien, ist offenbar keine exklusive Spezialität von Facebook. Auch Google hat am App Store vorbei "Marktforschung" betrieben - und zwar ebenfalls durch den Einsatz eines Entwicklerzertifikats für den internen Gebrauch in Unternehmen.Die App "Screenwise Meter", die der Suchmaschinenriese seit 2012 einsetzte, arbeitete ähnlich wie Facebooks Anwendung "Research", über die MacTechNews gestern berichtete . Sie wurde nicht über den App Store verteilt, sondern unter Einsatz eines auf Google ausgestellten "Enterprise Certificate" auf den iPhones von Nutzern installiert, die sich am Analyseprojekt des Unternehmens beteiligen wollten. Als Gegenleistung gab es Geschenkgutscheine für die Teilnehmer, die zunächst mindestens 13 Jahre, später dann 18 Jahre alt sein mussten.Auf den iPhones sammelte Google dann unter anderem Daten zur Nutzung des Geräts und analysierte den Netzwerkverkehr. Wie TechCrunch berichtet , informierte das Unternehmen die Teilnehmer an seinem "Cross Media Panel" und dem "Opinion Rewards Program" im Unterschied zu Facebook allerdings wesentlich genauer darüber, welche Daten gesammelt und übermittelt wurden.Google hat mittlerweile die App "Screenwise Meter" auf allen iPhones und iPads deaktiviert, sie kann auf diesen Geräten auch nicht mehr installiert werden. In einer Stellungnahme erklärt der Konzern, mit der Verwendung des Entwicklerzertifikats habe man einen Fehler begangen, für den man sich entschuldige. Der Suchmaschinengigant betont allerdings, dass die App zu keinem Zeitpunkt auf verschlüsselte Informationen in anderen Apps oder auf dem Gerät habe zugreifen können.Der Verstoß gegen Apples Richtlinien für Entwickler, den ein derartiger Einsatz des Entwicklerzertifikats darstellt, könnte für Google durchaus Konsequenzen nach sich ziehen. Ob Cupertino das Fehlverhalten so drastisch bestraft wie im Facebook-Fall, in dem das Unternehmenszertifikat komplett widerrufen wurde, bleibt abzuwarten. Eine Stellungnahme des iPhone-Herstellers liegt bislang nicht vor.