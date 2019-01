Durch die Hintertür: Facebook bezahlte Teenager für Schnüffelei auf dem iPhone

Alle Aktivitäten übermittelt



Auf Instagram und Snapchat warb Facebbok für seine "Studie".

Screenshot: TechCrunch

Auf Instagram und Snapchat warb Facebbok für seine "Studie".Screenshot: TechCrunch

Nicht über "TestFlight" verteilt

20 Dollar pro Monat

Seit 2016 im Einsatz

Die Schnüffelei ging offenbar weiter: Auch nach dem Aus für eine iPhone-App namens "Onavo VPN", die wegen eines Verstoßes gegen Apples Richtlinien aus dem App Store entfernt werden musste, hat Facebook weiter Nutzungsdaten gesammelt. Für den Einsatz einer "Research" genannten App wurden die Smartphone- Besitzer, darunter viele Teenager, monatlich entlohnt. Damit das Programm auf den iPhones installiert werden konnte, missbrauchte Facebook außerdem Apples Entwicklerprogramm."Facebook Research" baut auf dem iPhone ebenso wie die von Apple verbannte App "Onavo" ein Virtual Private Network (VPN) auf und überträgt alle Aktivitäten des Nutzers an das soziale Netzwerk. Durch den Einsatz eines Root-Zertifikats hat die Anwendung Einblick in die gesamte Kommunikation, auch verschlüsselte Netzwerkverbindgen können so mitgelesen werden. Informationen über die auf dem Gerät installierten Apps und deren Nutzung wurden ebenfalls an Facebook übertragen.Auf die iPhones gelangte "Facebook Research" einem ausführlichen Bericht von TechCrunch zufolge über Betatest-Dienste. Apples hauseigener Service "TestFlight" kam absichtlich nicht zum Einsatz; Facebook war offenbar bewusst, dass die App eklatant gegen die Richtlinien des iPhone-Herstellers verstößt.Für den Einsatz von "Facebook Research" erhielten die Nutzer im Rahmen einer angeblichen "Studie zur Erforschung sozialer Medien" Beträge von bis zu 20 US-Dollar pro Monat. Die iPhone-Besitzer - und im Falle von Minderjährigen deren Eltern - wurden zwar grob über die Datensammelei der App informiert, detaillierte Informationen wie sie etwa europäische Datenschutzregeln vorschreiben, erhielten sie allerdings nicht. Ob Facebook mit der Schnüffel-App US-amerikanische Gesetze verletzt hat, ist nicht bekannt.Zum Einsatz kam "Facebook Research" seit 2016. Nachdem TechCrunch darüber berichtet hatte, kündigte Facebook an, die App nicht weiter für iOS anbieten und mit bestehenden Installationen keine weiteren Daten sammeln zu wollen. Apple hat bislang nicht öffentlich zu dem Vorgang Stellung bezogen. Ob und falls ja, welche Konsequenzen der iPhone-Hersteller im Hinblick auf Facebook ziehen wird, ist daher nicht bekannt.