Schoolwork für iOS: Wie Apples neue Schul-App aussieht und funktioniert

Apple präsentierte auf dem Bildungs-Event im letzten Monat nicht nur ein neues Einsteiger-iPad, sondern auch die App „Schoolwork“. Die Anwendung kümmert sich um die Organisation von Klassenraum-spezifischen Dingen. Lehrer können zum Beispiel Aufgabenlisten für Schüler erstellen. Im Gegenzug ist es Schülern möglich, ihre Arbeiten über die App einzureichen. Bilder der ersten Beta-Version zeigen die Benutzeroberfläche und welche Funktionen für die Nutzer bereitstehen.Wer die App als Schüler oder Student verwendet, sieht in der Hauptansicht eine Liste der zugewiesenen Aufgaben, die innerhalb der nächsten sieben Tage anstehen. Sobald eine Arbeit erledigt ist, wird der jeweilige Listenpunkt abgehakt. Zwischendurch lassen sich Fortschritte beim jeweiligen Task einblenden. Inhalte können direkt via Pages, Keynote, Numbers oder über die Teilen-Funktion von iOS eingefügt werden.Lehrern oder Dozenten steht eine größere Funktionsmenge zur Verfügung. Sie können Handouts und sonstige Informationen für einzelne Personen oder die ganze Klasse bereitstellen und Schüler zudem beim Verwenden einer App unterstützen. Auch der Fortschritt jedes Schülers ist sichtbar. Die Feedback-Funktion ermöglicht es Lehrern, Rückmeldungen auch während einer laufenden Arbeit zu geben und gegebenenfalls nach bestimmten Inhalten zu fragen.Darüber hinaus erlaubt die Anwendung den Upload von Dateien und das Hinzufügen von Aktivitäten für Drittanbieter-Apps. Dazu sollte die jeweilige Software Apples Schnittstelle ClassKit unterstützen, da sonst kein Tracking der Schülerarbeit in der jeweiligen Drittanbieter-Anwendung möglich ist.Schoolwork ist noch nicht offiziell erhältlich und bislang nur für ausgesuchte Beta-Tester zugänglich. Apple hat den Marktstart für Juni angekündigt.