Schon im Oktober? Bericht geht von neuem MacBook Pro 16", 13" MacBook Pro und MacBook Air aus

16" MacBook Pro

Auch MacBook Pro 13" und MacBook Air neu?

Erst im Mai stellte Apple eine neue Version des MacBook Pro 13" und 15" mit Touch Bar vor – im 15"-Modell werkelt auf Wunsch ein i9-Prozessor mit acht Kernen. Einen Monat später erneuerte Apple auch das Einsteigermodell und wertet dies durch einen Touch Bar, eine verbesserte Tastatur und aktualisierten Innereien auf. Am selben Tag brachte Apple auch eine leicht überarbeitete und im Preis reduzierte Generation des MacBook Air mit True-Tone-Bildschirm auf den Markt.Schon seit vielen Jahren unterzieht Apple Modellreihen nicht mehr mehreren Überarbeitungen pro Jahr. Trotzdem will die Economic Daily News aus Zuliefererkreisen erfahren haben, dass Apple im Oktober 2019 die gesamte Laptop-Sparte einer Überarbeitung unterziehen will.Das neue Flaggschiff-Modell soll ein MacBook Pro mit 16"-Bildschirm sein – derzeit bringt das größte Apple-Laptop einen 15"-Display mit. LG soll den Retina-Bildschirm des neuen 16"-Modells fertigen. Das derzeitige 15"-MacBook bietet eine Auflösung von 2.880 x 1.800 Pixeln – der neue 16"-Bildschirm soll 3.072 x 1.920 Bildpunkte liefern. Somit dürfte die Pixeldichte in etwa vergleichbar mit den aktuellen Modellen sein.Der Bericht lässt offen, ob das neue 16"-MacBook die 15"-Variante ersetzt oder ob Apple ein günstigeres 15"-MacBook Pro im Programm behält. Schon länger klafft eine Lücke im Laptop-Angebot von Apple: Momentan gibt es kein erschwingliches Gerät mit 15"-Bildschirm. Apple bietet preislich attraktive 13"-Modelle wie auch ein bezahlbares MacBook Air an, aber keine Modelle mit großem Bildschirm und dem Innenleben der 13"-Geräte.Preislich soll das 16"-Modell bei rund 3.000 Dollar beginnen – also 600 Dollar mehr als das derzeit günstigste 15"-MacBook. Der höhere Preis spricht stark dafür, dass Apple zumindest ein 15"-Modell weiterhin im Programm behält.Laut der Economic Daily News wird Apple im Oktober auch das MacBook Air und die 13"-Version des MacBook Pro überarbeiten. Leider nennt die Quelle keine Informationen, welche Neuerungen Apple für diese Modelle plant. Da Apple aber erst Ende 2018 eine völlig neue Version des MacBook Air und erst letzte Woche eine Überarbeitung auf den Markt brachte, ist es mehr als unwahrscheinlich, dass im Oktober 2019 erneut eine maßgebliche neue Version erscheint.