Schöner duschen mit Siri: Sprachsteuerung für Duschkopf angekündigt

iPhone steuert die Dusche



Foto: Moen

"Siri, stell' die Dusche an!" - was sich anhört wie eine Zeile aus einem Science-Fiction-Film, wird in allernächster Zeit Wirklichkeit werden. Der US-amerikanische Hersteller Moen hat im Rahmen der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas ein Update für seine digitale Dusche "U by Moen" angekündigt, mit dem diese HomeKit-fähig gemacht wird. U by Moen " ist seit zwei Jahren auf dem amerikanischen Markt verfügbar. Die Dusche wird elektronisch gesteuert und kann unter anderem über WLAN mit einem iPhone bedient werden. Per App kann der Nutzer beispielsweise die Dusche an- und abstellen oder die Wassertemperatur regeln. Außerdem lassen sich bis zu zwölf persönliche Presets definieren, etwa für eine kalte Erfrischung nach dem Sport im Sommer oder eine heiße Dusche nach einem Winterspaziergang.Die Steuerung ist dabei nicht auf einen Duschkopf beschränkt, sondern erlaubt die Einstellung und Bedienung von bis zu vier Elementen, etwa einer Regendusche oder einer Hand- und einer Seitenbrause. Die Funktionen dieser Elemente können in den Presets festgelegt und dann über die App und in Zukunft eben auch mit HomeKit abgerufen werden: "Siri, starte mein Preset Warmduscher" oder "Siri, stell' die Dusche auf 20 Grad" wären dann zum Beispiel mögliche Befehle. Darüber hinaus kann - vorausgesetzt das iPhone befindet sich in Hörweite - der Wasserfluss per Sprachbefehl pausiert werden.Die Steuerung erfolgt über eine verschlüsselte Verbindung zwischen iPhone und Dusche, das System sei somit sehr sicher, betont der Hersteller. Eingestellt werden können Temperaturen zwischen 15 und 48 Grad Celsius. Außerdem lassen sich Timer setzen.Das Update, mit dem "U by Moen" HomeKit-fähig gemacht wird, soll im ersten Quartal dieses Jahres erscheinen. Neben Siri unterstützt die smarte Dusche auch Amazon Alexa und Google Assistant. In Deutschland ist das System bislang nicht erhältlich.