Schnelle externe SSD: Sonnet stellt Thunderbolt 3 PCIe Flash-Drive mit 1 TB vor

"Basierend auf der neuesten PCIe Gen 3 Flash-Memory-Technologie, erreicht das Fusion Thunderbolt 3 PCIe Flash-Laufwerk eine 400 Prozent höhere Leistung als 6 Gb/s SATA SSDs und USB 3.0 Flash-Drives."

Die Geschwindigkeit von Massenspeichern hat sich in den letzten Jahren dank SSDs und PCIe-Schnittstellen dramatisch erhöht. War man selbst mit den schnellsten rotierenden Festplatten (Hard Disk Drive, kurz HDD) bislang auf Schreib-/Lesegeschwindigkeit deutlich unter 500MB/s beschränkt – RAID 0-Systeme mal ausgenommen –, erreichen die Solid State Drives (SSD) in aktuellen Macs inzwischen Übertragungsraten von 2 GByte/s und mehr.Diese Performance ist aber nicht allein den Chip-basierten SSDs zu verdanken, die im Gegensatz zu HDDs ohne bewegliche Teile auskommen, sondern auch der jeweils verwendeten (internen) Schnittstelle. Die meisten heute erhältlichen externen SSD-Laufwerke arbeiten mit einem eSATA-Anschluss und werden dann wahlweise mit USB 2.0, USB 3.0 oder auch Thunderbolt 1/2 an den Computer angeschlossen. Je nach verwendeten SSD-Modulen und Anschlussart ergibt sich dabei stets ein Flaschenhals, sodass fast keine externe SSD in der Praxis Schreib-/Leseraten von mehr als 500MB/s erreicht.Mit der Verfügbarkeit von Thunderbolt 3 mit USB-C als Anschluss an neuen Macs und PCs – eine Schnittstelle, die im Idealfall bis zu 40GBit/s übertragen kann – ist vor allem eSATA mit seinen maximal 6 Gbit/s als Anschluss in externen Gehäusen zum Engpass geworden. Da Thunderbolt 3 aber auch die viel schnellere PCI Express (PCIe) Verbindungsart von Peripheriegeräten mit dem Chipsatz eines Hauptprozessors erlaubt, liegt es auf der Hand, entsprechende externe PCIe-Massenspeicher mit den schnellsten derzeit verfügbaren SSD-Modulen auszurüsten. Genau das bietet Sonnet jetzt mit seinem neuen Fusion Thunderbolt 3 PCIe Flash-Laufwerk an.Das Gerät in ungefähr der Größe einer handelsüblichen 2,5" Mobilfestplatte (7,1 x 10,4 x 3,2 cm BxTxH) arbeitet mit NVMe Flash-Speicher und soll Datenübertragungsraten von 2.600 MB/s beim Lesen bzw. 1.600 MB/s beim Schreiben erreichen. Dabei wird das Laufwerk wie jede ganz normale Mobilfestplatte einfach per Plug&Play mit dem USB-C-Anschluss verbunden und darüber auch mit Strom versorgt (Bus-Powered). Sonnet schreibt dazu:Das Gehäuse besteht nicht etwa aus Plastik, sondern aus Aluminium, welches als Schutz und zugleich als Kühlkörper dient. Etwas merkwürdig ist die von Sonnet gewählte Kabellösung: Es handelt sich um ein ganz normales Thunderbolt 3 Kabel mit USB-C Steckern in 50 cm Länge. Doch an der Geräteseite sitzt der Anschluss innerhalb des Gehäuses und lässt sich nicht abstecken. Sollte das Kabel mal beschädigt sein, verspricht Sonnet kostengünstigen Austausch, der aber nach dem Willen des Herstellers von einem autorisierten Service-Partner vorgenommen werden soll. Ob sich das Gehäuse auch von Anwender einfach öffnen lässt, geht aus der Beschreibung nicht hervor.Die Leistungsdaten sind vielversprechend. Der Speicherplatz ist derzeit aber auf 1 TB begrenzt, was bei heutigen Festplattengrößen schon als "knapp bemessen" angesehen werden kann. Geschwindigkeit ist hier ganz klar das Hauptargument. Das größte Manko dürfte aber der Preis sein. Sonnet will für das Fusion Thunderbolt 3 PCIe Flash-Laufwerk mit 1 TB rund 1.300 Euro haben. Erhältlich ist es ab Ende September. Immerhin kommen nun endlich externe Massenspeicher auf den Markt, die kompakt, sehr schnell und Bus-Powered sind, so wie man es bisher nur von den eher langsamen Mobilfestplatten gewohnt war.