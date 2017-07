Schmugglerin mit 102 iPhones am Körper geschnappt

Unförmiges Äußeres

Schmuggelware: Ältere iPhones

Rekord nicht geknackt

Elektronikware ist in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ein gutes Stück günstiger zu haben als im Rest von Festland-China. Daraus versuchen immer wieder Leute, ihren finanziellen Nutzen zu ziehen und hochwertige Ware aus der Metropole herauszuschmuggeln. So übereifrig wie eine Frau Anfang letzter Woche sind aber nur wenige. Nicht weniger als 102 iPhones und 15 Tissot-Uhren band sie sich enganliegend um ihren Oberkörper und wollte so von Hongkong in die direkt angrenzende Großstadt Shenzhen übersetzen.Den Aussagen der Grenzkontrolleure zufolge fiel die Frau wegen ihres unproportionalen Äußeren auf. Ihr fülliger Rumpf passte nicht so recht zu den sehr schmalen Armen. Außerdem trug sie offenbar viel zu viel Kleidung, als für das warme Wetter in der Region angepasst schien. Deswegen riefen sie die Frau zu sich und schickten sie durch einen Metalldetektor, der sofort anschlug und die wertvolle Fracht enttarnte. Die dokumentierenden Fotos verbreiteten sich daraufhin schnell im Netz.Den Bildern zufolge handelt es sich bei der sichergestellten Schmuggelware nicht um Apples aktuelle iPhone-Version, sondern entweder um Exemplare des iPhone 6 oder des iPhone 6s. Sowohl die Standardgröße von 4,7’’ als auch Plus-Modelle mit 5,5’’ großem Display sind zu sehen. Bei den aktuellen Apple-Preisen des iPhone 6s ruft Apple in Hongkong mindestens 4.688 Hongkong-Dollar auf und in China mindestens 4.588 Yuan. Umgerechnet ist das Gerät in Hongkong mit etwa 520 Euro deutlich günstiger zu haben als in China mit etwa 590 Euro.Die Kontrolleure verrieten, dass sie immer wieder Schmuggler mit einer Menge von iPhones erwischen. Allerdings handle es sich normalerweise um höchstens 70 oder 80 Geräte, die 102 iPhones und 15 Uhren der Frau seien außergewöhnlich. Ein Rekord ist dies allerdings nicht: Vor zwei Jahren scheiterte ein Mann an derselben Stelle mit seinem Versuch, sage und schreibe 146 Apple-Smartphones nach China einzuschmuggeln.Weiterführende Links: