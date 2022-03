Schließt Apple eine Lücke im Sortiment? 15" MacBook Air soll im kommenden Jahr erscheinen

MacBook Air mit 15"-Bildschirm?

Schon länger Gerüchte

Dank der M-Prozessoren bietet Apple aktuell die besten Laptops am Markt an – lange Batterielaufzeit, meist nicht wahrnehmbare (oder nicht vorhandene) Lüfter und trotzdem sehr gute Performancewerte bietet momentan kein anderer Hersteller. Insbesondere bei den MacBooks hat sich der Switch zu eigenen, ARM-basierten Prozessoren sehr ausgezahlt. Presse wie auch Kunden sind von den Geräten mit M-Chips begeistert.Doch im MacBook-Lineup klafft nach wie vor eine Lücke (gesonderter Bericht zu dem Thema: ): Apple bietet aktuell kein MacBook mit großem Bildschirm und normalen M1-Chip an. Will man einen 16"-Bildschirm, muss der Kunde mindestens 2.749 Euro bei Apple bezahlen. Durch den hohen Kaufpreis erhält der Käufer zwar einen M1 Pro – dieser ist aber für viele tägliche Aufgaben einfach komplett überdimensioniert. Schon länger ist in Foren und auf Social Media der Wunsch eines Laptops mit M1-Chip ohne Namenszusatz, aber mit 15"- oder 16"-Bildschirm zu lesen. Im PC-Lager gibt es ein reichhaltiges Angebot an günstigen Laptops mit größerem Bildschirm, aber langsamen CPUs und GPUs – diese eigenen sich zwar nur für den Office-Gebrauch, aber für viele Nutzer ist dies komplett ausreichend.Analyst Ross Young von den Display Supply Chain Consultants will erfahren haben, dass Apple diese Lücke künftig schließen könnte: Aus Zulieferkreisen will Young erfahren haben, dass Apple im Jahr 2023 ein MacBook Air mit 15"-Bildschirm auf den Markt bringen will. Dies soll das aktuelle 13"-Modell nicht ersetzen, sondern wäre ein zusätzliches Modell im Angebot.Noch in diesem Jahr soll Apple laut diversen Quellen ein runderneuertes MacBook Air mit 13"-Display auf den Markt bringen – doch Young spricht explizit von einer Markteinführung des 15"-Modells im Jahr 2023.Es kamen bereits in der Vergangenheit diverse Male Gerüchte bezüglich eines "Consumer"-MacBooks mit größerem Bildschirm auf – doch Ross Young hat bereits mehrfach bewiesen, über sehr gute Kontakte zu Apple-Zulieferern zu verfügen. Natürlich ist ein solcher Bericht keine Bestätigung – doch die Wahrscheinlichkeit steigt deutlich, dass Apple ein solches Modell in Zukunft vorstellt.