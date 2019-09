Schafft Facebook den Like-Zähler ab?

Momentan Versuche unter Android

Weniger Konkurrenzkampf, mehr Qualität?

Eine Hauptwährung auf Facebook und anderen Netzwerken dieser Art sind Likes, denn diese bestimmen über Gedeih und Verderb eines reichweitenrelevanten Beitrags. Nur wenn Beiträge auch Nutzerinteresse anziehen, hält der Facebook-Algorithmus diese für relevant genug, um besagte Posts in den Timelines möglichst vieler Nutzer einzublenden. Dieses Vorgehen ist erst einmal nicht zu beanstanden, denn Reaktionen wie Likes, Shares oder Diskussionen zeugen von höherer Relevanz eines Beitrages, als wenn niemand in irgendeiner Form interagiert.Gleichzeitig sorgt die für alle sichtbare Anzeige des Like-Zählers dafür, dass oft aggressiver vorgegangen werden muss, um Likes zu erhalten – immerhin könnten Konkurrenten oder auch Leser sonst denken, man liefere weniger interessante Inhalte als andere. Dies führt nicht selten dazu, dass Postings mit wenigen Likes wieder gelöscht werden, obwohl sie durchaus für zahlreiche Nutzer von Interesse sind. Für Nutzer reduziert dies die Anzahl "neutraler" Beiträge, für Facebook die Anzahl möglicher Werbeeinblendungen.Ebenso wie bei Instagram könnte der sichtbare Like-Zähler aber bald der Vergangenheit angehören, denn in einigen Ländern experimentiert Facebook momentan mit einer anderen Art der Anzeige. Nutzer sehen dann zwar noch, welche Freunde mit dem Posting haben, allerdings keine absolute Anzahl mehr. Was Instagram in momentan sieben Ländern ausprobiert, entdeckten einige Android-Nutzer nun auch in der Facebook-App. Offensichtlich handelt es sich um einen sehr ähnlichen Ansatz wie beim Bildernetzwerk Instagram.Der Seitenbetreiber kann noch sehen, welche Beiträge es auf viele Interaktionen bringen, der Seitenbesucher hingegen nicht mehr. Von Facebook gibt es keine Reaktionen, wie die bisherigen Erkenntnisse aussehen – und ob aggressives Betteln um Likes sowie Löschen von moderat-relevanten Beiträgen signifikant zurückgegangen ist. Die Hoffnung lautet in jedem Fall, weniger Druck auf Inhalte-Ersteller auszuüben, immer das Maximum an Likes zu erzielen. Stattdessen sollen sie die Möglichkeit haben, sich auf hochwertigere Inhalte zu konzentrieren, auch wenn diese dann weniger Likes als die lautstark um Aufmerksamkeit schreienden Posts anderer Seiten bekommen.