Schadsoftware im iOS App Store: 17 Apps mit Trojan-Clickern entdeckt

17 infizierte Apps entdeckt



Die Icons der betroffenen Apps

Die Icons der betroffenen Apps

Typisches Verhalten

Apps aus verschiedenen Kategorien

Fast alle betroffenen Apps entfernt

Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Was im alltäglichen Leben gilt, trifft auch und gerade auf die digitale Welt zu. Apple hat zwar ein engmaschiges Netz geknüpft, mit dem Schadsoftware vom iOS App Store ferngehalten werden soll. Dennoch schlüpften jetzt einige Anwendungen durch die Maschen, die einen Trojan-Clicker enthielten.Die Sicherheitsforscher von Wandera Threat Labs (WTL) kamen insgesamt 17 Apps auf die Schliche, welche die Schadsoftware im Gepäck hatten. Alle bis auf eine waren vom indischen Entwicklerstudio AppAspect Technologies eingereicht worden. WTL waren die Apps aufgefallen, weil sie mit einem bekannten Command-and-Control-Server kommunizierten, der Benutzereingaben simuliert, um auf betrügerische Art und Weise Werbeeinnahmen zu generieren.Dieses Verhalten ist typisch für Trojan-Clicker. Derartige Schadsoftware wird von Kriminellen unter anderem genutzt, um etwa die Zahl der Besucher bestimmter Seiten zu erhöhen und dann mit den dort platzierten Anzeigen Geld zu verdienen. Sie kann aber auch für Denial-of-Service-Attacken eingesetzt werden oder weitere Schadsoftware wie zum Beispiel einen Verschlüsselungstrojaner nachladen.Zu den Apps, welche den Trojan-Clicker enthalten, gehören Anwendungen aus verschiedenen Kategorien, etwa ein BMI-Rechner, ein Video-Editor und ein Dateimanager. Die vollständige Liste ist auf den Webseiten von WTL zu finden. Den Sicherheitsforschern zufolge ist nicht bekannt, ob die indischen Entwickler die Schadsoftware absichtlich in die Apps eingebaut haben oder ob der Trojan-Clicker durch eine von ihnen genutzte Bibliothek in die Anwendungen gelangte. Allerdings war AppAspect Technologies bereits in der Vergangenheit einmal negativ aufgefallen: Das Studio hatte vor geraumer Zeit mit einem Trojan-Clicker verseuchte Android-Apps in Googles Play Store veröffentlicht. Diese wurden entfernt und mittlerweile durch saubere Versionen ersetzt.Apple hat nahezu alle betroffenen Apps mittlerweile aus dem iOS App Store entfernt. Lediglich die Anwendungen "My Train Info" und "Easy Contacts Backup Manager" sind noch im Software-Laden für iPhone und iPad zu finden, diese werden von den Sicherheitsforschern weiterhin aufmerksam beobachtet. Apple teilte unterdessen mit, man habe die Sicherheitsmaßnahmen des iOS App Stores verschärft, um derartige Apps zukünftig zuverlässiger entdecken zu können.