Safari-Tipp für iOS: Desktop-Version einer Webseite unkompliziert anfordern

Rufen Sie die Zielseite auf, die Ihnen zunächst nur als Mobilseite angezeigt wird (prominentes Beispiel: Wikipedia).

Tippen Sie lange auf den Reload-Knopf in der oberen rechten Display-Ecke.

Wählen Sie aus dem Ausklappmenü den Punkt »Desktop-Site anfordern«.

Seitdem das World Wide Web nicht mehr ausschließlich von Computern mit großen Monitoren besucht wird, sondern Mobilgeräte mit deutlich kleineren Displays ihren Anteil erobert haben, müssen gute Webseiten auf verschiedene Anzeigegrößen angepasst sein. Einige Seiten passen die Anordnung oder die Breite der Elemente automatisch an jede oder an bestimmte Zielgrößen optimal an (responsiv, bzw. adaptiv), so wie beispielsweise MacTechNews. Andere Webseiten setzen auf explizite Mobilvarianten, in der URL an dem Einschub ».m« erkennbar. Diese sorgen zwar dafür, dass alle Inhalte gut sichtbar sind, verfügen aber nicht selten nur über einen Teil der Funktionalität der Originalseite. Nicht selten wünschen sich Nutzer von iPhone und iPad deswegen trotzdem den Zugriff auf die Desktop-Variante. Zum Glück ist das relativ leicht erreichbar.Dieser Weg ist der kürzestmögliche, aber nicht der einzige. Wer für denselben Zweck ein paar Schritte mehr gehen möchte, kann auch den »Teilen«-Knopf in der Mitte der unteren Funktionsleiste drücken. Einer der zahlreichen Auswahlmöglichkeiten ist auch hier »Desktop-Site anfordern«, allerdings muss man dafür in der Regel erst einmal ein wenig scrollen.Schließlich und endlich bieten einige Webseiten auch aus sich selbst heraus Links zur entsprechenden Desktop-Variante. Wikipedia etwa versteckt ganz unten als letzten Punkt der Mobilseite einen Link namens »Klassische Ansicht«, der zum selben Ziel führt.Natürlich müssen Nutzer von iPhone und iPad nach dem Verlassen der Mobilvariante damit leben, dass ihnen eine Webseite mit extrem kleinen Elementen angezeigt wird. Zoomen und Scrollen ist dann an der Tagesordnung, dafür stehen alle Funktionen wie gewohnt parat.