Safari 11.1: Neue Funktionen für den Browser von macOS 10.13.4 und iOS 11.3

Normalerweise bringen kleinere Updates, wie beispielsweise macOS 10.13.4, im Wesentlichen nur Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen mit - iOS 11.3 und macOS 10.13.4 liegt aber die neue Safari-Version 11.1 bei, die über einige neue Features und Verbesserungen für Endanwender und Entwickler verfügt.Apple will in Safari 11.1 die Reader-Ansicht für eine Webseite deutlich verbessert haben. Für diese Ansicht analysiert Safari selbstständig den Inhalt der Webseite und präsentiert dem Nutzer nur die relevanten Texte und Grafiken. Auch die Datenschutzfunktionen, wie das Verhindern von webseitenübergreifendem Tracking, soll intelligenter gestaltet sein.Trägt der Nutzer seine Kreditkarten-Daten auf einer ungesicherten Webseite ein, erhält er in Safari 11.1 direkt eine Warnung, dass es sich nicht um eine sichere Webseite handelt. Ferner können in iOS nun auch in Apps eingebetete Web-Browser die "Automatisch ausfüllen"-Funktionalität verwenden, sodass Passwörter und Kreditkartendaten aus dem Schlüsselbund auf Wunsch übernommen werden.Erstmals unterstützt Safari auch das Einbetten von kurzen Filmen anstelle von animierten GIFs, um die Ladezeit zu verkürzen und die visuelle Qualität zu steigern. So kann man im "img"-Tag ganz einfach eine .mp4-Video-Datei (ohne Ton!) angeben statt einer GIF-Datei. In der neuen Version ist es außerdem möglich, auch Ordner in Web-Forms hochzuladen und es gibt neue APIs, um Zahlungen mittels Apple Pay im Browser zu veranlassen. Den Web-Inspektor für Entwickler hat Apple überarbeitet: Dieser bringt nun ein neues Netzwerk-Tab sowie Debug-Möglichkeiten für Canvas-HTML-Elemente mit.Safari 11.1 steht momentan nur für Entwickler zum Download bereit - eine Public Beta von macOS 10.13.4 und iOS 11.3 ist bislang noch nicht erschienen.