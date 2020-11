SMS-Probleme beim iPhone 12?

Verzögerte oder nicht übermittelte Nachrichten

iPhone 12 der Grund?

Um die Jahrtausendwende wurden SMS für Mobilfunkanbieter zur Goldgrube: Die 160 Zeichen langen Kurznachrichten, eigentlich ein "Abfallprodukt" der GSM-Technik, wurden für viele zum präferierten Kommunikationsmedium. Besonders, da so gut wie alle Handys und Mobilfunkprovider SMS unterstützen, setzte sich diese Art der Kommunikation durch. Erst mit dem Smartphone-Boom und Internet-basierten Nachrichten-Diensten nahm die Menge der versendeten SMS wieder ab – zum Leidwesen der Kommunikationsbranche, welche mit SMS-Nachrichten viel Geld umsetzte, allerdings mit Internet-Diensten nicht.Auch heute noch verwenden viele SMS als Kommunikationsmedium, sogar in Gruppenunterhaltungen. Doch in den letzten Tagen kamen immer mehr Berichte über Social Media oder in Foren auf (zum Beispiel in den Apple Discussions oder Reddit ), dass es besonders beim iPhone 12 oder iPhone 12 Pro zu Problemen kommt.Viele Anwender berichten, dass in SMS-Gruppenunterhaltungen entweder Nachrichten sehr verzögert oder gar nicht zugestellt werden. Besonders bei Nutzern des iPhone 12 oder iPhone 12 Pro fehlen oft einzelne Nachrichten in Gruppenunterhaltungen – während diese bei anderen Teilnehmern dieser Diskussion angezeigt werden.Die meisten Betroffenen setzen ein iPhone 12 oder 12 Pro ein – doch auch manche Nutzer von älteren Geräten wie dem iPhone 8 meldeten sich vereinzelt zu Wort. Noch ist der Grund hinter den fehlenden Nachrichten unklar. Der Apple-Support weist momentan die Schuld den Mobilfunkanbietern zu: Der Kunde möge sich an seinen Telefonanbieter wenden. Es ist aber unwahrscheinlich, dass der Grund beim Provider zu suchen ist, da sich Nutzer von vielen unterschiedlichen Providern zu Wort meldeten. Auch geografisch scheinen weltweit alle Regionen betroffen zu sein.Manche Nutzer berichten, dass das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen das Problem zumindest temporär behebt – doch andere hatten keinen Erfolg und der Fehler blieb bestehen.