Runtastic Pro: Großes Update bringt neues Design - und jede Menge Ärger

Runtastic gehört zu den Dinosauriern im deutschen App Store. Die österreichischen Entwickler haben inzwischen mehr als 30 Fitness-Apps für iPhone und iPad im Angebot und setzen natürlich auch intensiv auf Apples Fitness-Gadget, die Apple Watch. Für die wohl weitestverbreitete der angebotenen Anwendungen, der Lauftrainer, hat nun ein Update bekommen (Store: ), an dem sich ein wahrer Shitstorm entzündete.Vordergründig handelt es sich bei der neuen Version 8 im Wesentlichen um ein Design-Update. Saubere, weiße Bedienelemente versprechen leichteren Überblick über den persönlichen Fortschritt. Erzielte Rekorde sind direkt in der App ablesbar. Erfolge und per GPS gemessene Strecken lassen sich per iMessage-App teilen. Doch dies geht angesichts einer umstrittenen Änderung nahezu unter.Die bislang optionale Anlegung eines Runtastic-Nutzerkontos ist seit Version 8 verpflichtend, um die App überhaupt nutzen zu können. Ein Aufschrei ging deswegen durch die Community und es hagelte Ein-Sterne-Bewertungen - der bislang vorbildliche Durchschnitt von 4,5 Sternen ist in der neuesten Version auf 2 bis 2,5 Sterne abgestürzt. Denn viele Nutzer misstrauen den Beteuerungen der Entwickler, dass die Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. Aus personenbezogenen Daten lässt sich heutzutage viel Umsatz generieren und nur das vermuten Kritiker als Grund für die Zwangsregistrierung, ohne die eine bezahlte App nutzlos wird. Neben der Anlegung eines Runtastic-Kontos ist auch die Verknüpfung mit einem Facebook-Account möglich. Insbesondere weil es sich bei der Pro-Version um eine kostenpflichtige App handelt, stößt die Preisgabe der Daten auf starke Kritik.Wer die App weiterhin ohne Registrierung nutzen möchte, sollte also von dem Update auf Version 8 absehen. Wenn das allerdings nicht schreckt, ist Runtastic PRO GPS Laufen für 5,99 Euro im App Store ladbar. Die App erfordert neben der Anmeldung mindestens iOS 9.0 und 168 MB freien Speicher.Weiterführende Links: