Rückkehr von 3D Touch? Apple-Patente über neuartige Sensoren aufgetaucht

Neue Sensoren für unterschiedliche Produkte

Sensoren auch für Trackpads und iPhones geeignet

Als Apple das iPhone 6S präsentierte, stand ein Feature besonders im Vordergrund: 3D Touch. Mit seiner Hilfe war es möglich, schnell zwischen geöffneten Apps zu wechseln, Vorschaufenster von Links, E-Mails, Fotos sowie anderen Mediendateien zu öffnen und vieles mehr. Allzu lange hielt sich die Technologie beim iPhone allerdings nicht: Mit dem iPhone XR war 3D Touch Geschichte und musste Haptic Touch weichen. Das iPad kam ohnehin nie in den Genuss eines druckempfindlichen Displays und auf der Apple Watch gehört das funktional ähnliche Force Touch seit watchOS 7 der Vergangenheit an. Neue Patentanmeldungen weisen darauf hin, dass Apple möglicherweise eine Rückkehr der Technologie in etwas angepasster Form in Betracht zieht. Patently Apple berichtet über eine ganze Reihe an Patenten von Apple, die das US-Marken- und Patentamt veröffentlichte. So geht es beispielsweise um spezielle drucksensible Sensoren, welche bei AirPods und der Apple Watch zum Einsatz kommen können. Herkömmliche Sensoren würden zu viel Platz im Inneren der Geräte beanspruchen – Apple schweben hingegen mikroelektromechanische Flüssigkeitsdrucksensoren vor. Eines der Patente zeigt zudem eine Apple Watch mit einer neuen Seitentaste: Diese reagiert ebenfalls druckempfindlich.Die anderen Patente zeigen, dass die Flüssigkeitsdrucksensoren auch im Trackpad des MacBooks sowie unter dem Display des iPhones Verwendung finden könnten. Die Beschreibung ist stark an die Funktionsweise von 3D Touch angelehnt: So sei es mithilfe der Technologie möglich, den Kraftaufwand präzise zu erkennen. Den Bildern zufolge lassen sich mehrere kleine Module nebeneinander anordnen, um so einen druckempfindlichen Bereich zu erzeugen:Die Wiederkehr von 3D Touch oder Force Touch auf der Apple Watch wäre durchaus überraschend: Bislang erwähnten Analysten und Leaker nicht, dass Cupertino die Technologie in neuer Aufbereitung möglicherweise wieder in Geräten verbauen möchte.