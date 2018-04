Roboter auf den TV-Bildschirm: Apple-Serie über Isaac Asimovs Foundation-Zyklus

Ein Dutzend Apple-Serien

Wohl jeder Fan von Science Fiction hat schon von den drei Robotergesetzen gehört. Erstens: Ein Roboter darf einen Menschen nicht verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass ein menschliches Wesen Schaden erleidet. Zweitens: Ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen, es sei denn er verletzt damit Gesetz 1. Drittens: Ein Roboter muss seine eigene Existenz erhalten, so lange dies nicht mit den Gesetzen 1 oder 2 in Konflikt gerät. Diese Regeln stammen von Sachbuch- und SciFi-Autor Isaac Asimov und seine Robotergeschichte, welche sich mit den Widersprüchen und Konflikten dieser Regeln befassten. Sie fanden dann auch Eingang in sein berühmtestes Werk, die »Foundation«-Saga. Genau diese soll jetzt in Serienformat verfilmt werden und Apple hat sich einem Bericht zufolge die Rechte daran gesichert.Man darf gespannt sein, wie David S. Goyer und Josh Friedman als ausführende Produzenten die viele Jahrhunderte umspannende Handlung in eine Fernsehserie umwandeln werden. Zentrum der Foundation-Saga ist der Mathematiker und »Psychohistoriker« Hari Seldon, der das gesamte Wissen der Menschheit in eine Enzyklopädie pressen möchte, um daraus eine neue Zivilisation zu formen. Immer neue Fortsetzungen und Verbindungen zu anderen Asimov-Zyklen haben die Saga seit den 1950ern immer umfangreicher gemacht.Für Apple ist es bereits die dritte bestätigte Science-Fiction-Serie. Die anderen beiden sind die Neuauflage von Steven Spielbergs »Unglaubliche Geschichten« und eine noch nicht näher beschriebene Serie von SciFi-Autor Ronald D. Moore (Star Trek: Deep Space Nine & Battlestar Galactica). Daneben gibt es inzwischen ein ganzes Dutzend weiterer Serienprojekte von Comedy über Mystery bis hin zu Thrillern. Offizielle Verlautbarungen von Seiten Apples gibt es noch keine. Der New York Times zufolge soll der Startschuss aber im März 2019 fallen und dann gleich eine ganze Batterie von Apple-Serien an den Start gehen. Dienste-Chef Eddy Cue, der gemeinsam mit den angeworbenen Serienprofis Jamie Erlicht und Zack Van Amburg für das Projekt verantwortlich ist, hat bereits angedeutet, dass es in näherer Zukunft eine große Ankündigung geben wird.