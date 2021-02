Refurbished Store: MacBook Pro M1 erstmals generalüberholt verfügbar

MacBook Pro 13" M1 generalüberholt

Diverse Intel-Macs verfügbar, aber Geduld ist ratsam

Nur wenige Tage nach dem Auftauchen der ersten M1-Macs im offiziellen Apple Refurbished Store der USA ist es nun auch hierzulande so weit. Erstmals bietet Apple dort nicht nur Intel-basierte Macs zu reduzierten Preisen an, sondern auch Varianten mit den hauseigenen M1-Prozessoren. Der Verkaufsstart jener Geräte hatte im November begonnen, normalerweise vergehen immer erst einige Monate, bis genügend Exemplare für den Refurbished Store zur Verfügung stehen. Derzeit ist die Auswahl zwar noch gering und betrifft lediglich das MacBook Pro 13", allerdings dürfte sich die etwas versteckte Sektion auf den Apple-Seiten recht bald mit Angeboten füllen.Auch wenn der Mac mini M1 sowie das MacBook Air M1 noch nicht vergünstigt im Refurbished Store auftauchen, so gibt es zumindest mehrere Varianten des MacBook Pro. Die Rabatte liegen zwischen 220 und 390 Euro. Angesichts der aktiven Kühlung per Lüfter, welcher im Alltag allerdings nahezu nie arbeiten muss, ist dieses bei Dauerlast bis zu 25 Prozent leistungsfähiger als das lüfterlose MacBook Air. Folgende Versionen bietet Apple momentan an: MacBook Pro M1, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 1.229 Euro MacBook Pro M1, 8 GB RAM, 512 GB SSD, 1.429 Euro MacBook Pro M1, 16 GB RAM, 2 TB SSD, 2.209 EuroApple wendet damit die üblichen Rabatte an, wie man sie auch von anderen Angeboten im Refurbished Store kennt. Wer dort bestellt, kann dieselben Garantie- und Gewährleistungs-Bedingungen sowie Produkt-Support in Anspruch nehmen – auch ein kostenloses Jahr Apple TV+ ist enthalten, sofern man dieses noch nicht mit einem anderen Hardwarekauf eingelöst hat.(Store: Für den überwiegenden Teil der Kunden ist momentan kein guter Zeitpunkt, sich noch für einen Intel-Mac zu entscheiden. Wir verzichten daher auf eine Übersicht zu den sonstigen generalüberholten Modellen. Nur wer beispielsweise aufgrund eines Defekts dringend einen neuen Mac braucht, den es noch nicht mit Apple-Chips gibt, sollte derzeit noch eine Intel-Version erwerben. Ansonsten empfiehlt sich vor allem beim MacBook Pro 16" und iMac, erst den Sommer abzuwarten, bis der M1-Umstieg dann auch bei diesen Baureihen erfolgt. Sofern man dann immer noch lieber zum Intel-Mac greifen möchte, gibt es weiterhin den Refurbished Store.