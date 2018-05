Razer veröffentlicht externes Grafikkartengehäuse für 299 Dollar

Power zum Anstecken

Plug and Play

Core X vs. Core V2

Razer hat das neue, externe GPU-Gehäuse Core X veröffentlicht, das dank Thunderbolt-3 mit Macs ab macOS 10.13.4 High Sierra zusammenarbeitet. Die Lösung, die der Hersteller für Spiele-Hardware seit Dienstag anbietet, kostet 299 Dollar ohne Grafikkarte. MacOS-Unterstützung erhält ebenfalls das schon vorhandene Core-V2-Gehäuse für 500 US-Dollar.[banner]Das Core-X-Gehäuse soll Ultrabooks einen Geschwindigkeitsschub verschaffen. Aufgrund der Maße und der Kühlproblematik in den dünnen Gehäusen finden selten leistungsstarke Grafikkarten Platz in diesen Geräten. Auch Apples MacBooks sind davon betroffen. Wer also einen schlanken Rechner für unterwegs braucht, aber zuhause gerne von der Leistung einer guten Grafikkarte profitieren möchte, findet hier eine annehmbare Lösung. Obwohl sich das Angebot in erster Linie an Computerspieler richtet, bietet es für Hobby-Miner von Kryptowährungen auch eine Alternative.Ein einziges Thunderbolt-3-Kabel mit USB-C-Stecker reicht, um Core X und den Mac zu verbinden. Auf dem Mac gibt es bislang nur Unterstützung für sieben AMD-Grafikkarten. An dieser Stelle ist Razer unschuldig, diese Einschränkung stammen vom macOS, denn das System bringt keine Treiber für weitere Karten mit. Mit seinem 650-Watt-Netzteil sorgt das Gehäuse für genug Power, um mit etwa 100 Watt das Book über die Thunderbolt-Verbindung aufzuladen. Für die Installation braucht der Kunde weder profunde Kenntnisse noch Werkzeug, sie funktioniert per Plug-and-Play.Die neu vorgestellte Variante kann aufgrund ihres größeren Netzteils auch mehr Energie an das MacBook abgeben, nämlich 100 Watt statt 65. Der Pionier Core V2 hingegen verfügt über mehr Anschlüsse: 4x USB und Ethernet fehlen dem Neuling. Das Gehäuse der 500-Dollar-Lösung fällt schlanker aus, sodass dort nur Karten mit 2,2-facher Slot-Breite Platz finden. Das stört Mac-User wenig, denn keine der kompatiblen Karten braucht die dreifache Slot-Breite – im Gegensatz beispielsweise zu Nvidias GeForce GTX 1080 Ti. Zwar sollten die Gehäuse in Deutschland schon erhältlich sein, im örtlichen Razer-Store sind sie jedoch noch nicht aufgetaucht. Dort findet man zwar das Gehäuse Core V2 für 519,99 Euro, jedoch noch ohne Mac-Kompatibilität.