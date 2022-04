Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Hinweis

Freddie Mercury, Mad Max und ein gewisser Hugo: Größer könnten die Unterschiede bei den heutigen Filmschnäppchen kaum sein. Das trifft auch auf die Apps und Spiele zu, welche derzeit zu reduzierten Preisen zu haben sind. Unter anderem gibt es ein praktisches Recording-Tool für iPhone, iPad und Apple Watch sowie virtuelle Runden auf einem Golfplatz. Wer auf der Suche nach einer großen externen Festplatte ist, wird aktuell bei Amazon fündig. Außerdem gibt es kräftige Rabatte auf eine 4K-Webcam und kabellose In-Ears von Sony.statt 2,99 € (ab macOS 10.14)Das Prinzip dieses Spieleklassiker hat zwar schon einigen Jahrzehnte auf dem Buckel, ist deswegen aber keineswegs langweilig. "Classic Snake" für den Mac bietet allerdings etliche Features, welche in den älteren Versionen nicht zu finden waren. Die Spielfläche, auf der sich die ständig wachsende Schlange bewegt, lässt sich ebenso anpassen wie deren Geschwindigkeit. Darüber hinaus stehen etliche Hintergründe zur Verfügung und auch die Anzahl der zu fressenden Ziele lässt sich einstellen. Das Retro-Spiel wird wie das historische Vorbild ausschließlich mit der Tastatur bedient.statt 2,99 € (ab macOS 10.10)Die App entfernt Metadaten aus Fotos. Das kann nützlich sein, wenn man Bilder etwa auf Webseiten veröffentlichen, aber keine Informationen über genutzte Kamera, verwendetes Smartphone, die geografische Position der Aufnahme oder die verwendete Software preisgeben möchte. "EXIF Cleaner Pro" unterstützt Drag-and-Drop und lässt sich zudem sowohl auf Einzelbilder als auch komplette Ordner anwenden, dabei wird der Fortschritt der Bearbeitung laufend angezeigt. Die Farbgestaltung der App kann an die eigenen Vorlieben angepasst werden.- 5,99 € statt 9,99 €- 0,49 € statt 3,99 €- 0,99 € statt 2,99 €statt 1,99 € (ab iOS 8.0)Die App verwandelt iPhone und iPad sowie M1-Macs in eine Wetterstation mit zahlreichen Informationen. "Wetterkugel" zeigt unter anderem die aktuelle Temperatur und Windstärke an, zudem relative Luftfeuchtigkeit und gefühlte Temperatur. Darüber hinaus gibt es eine tagesgenaue Mondphasenanzeige sowie eine Wetterprognose für die kommenden vier Tage. Der Standort, für den die Informationen präsentiert werden sollen, lässt sich selbstverständlich ebenso auswählen wie diverse Hintergründe und Animationen.statt 9,99 € (ab iOS 9.0)Mit der App kann man Sprachnotizen oder ganze Gespräche aufnehmen, auf Wunsch in hoher Stereo-Qualität mit 96 kHz. Die Aufnahmen lassen sich anschließend auf iPhone oder iPad bearbeiten und per Mail, iMessage oder AirDrop sowie etlichen anderen Apps verschicken. "You Record Pro" unterstützt den Dark Mode von iOS und iPadOS und steht auch auf der Apple Watch zur Verfügung.- 5,99 € statt 7,99 €- 5,99 € statt 14,99 €- 1,99 € statt 2,99 €statt 9,99 €Actionfilm von George Miller, 1979, 93 MinutenDer erste Film der Reihe, dem noch drei weitere Mad-Max-Streifen folgten, machte Mel Gibson weltweit berühmt. Der heute 66-jährige Hollywood-Star spielt darin einen Polizisten, der sich an einer Rockergang rächen will, die seinen Sohn ermordet und seine Frau beinahe umgebracht hat. Schauplatz ist Australien, die Handlung spielt in einer Zukunft, welche von zerfallener Ordnung geprägt ist. Der Film wurde mit vier AACTA-Awards ausgezeichnet. Die Fortsetzungen Mad Max 2 - Der Vollstrecker und Mad Max 3 - Jenseits der Donnerkuppel sind derzeit ebenfalls im Preis reduziert.statt 9,98 €Biopic von Bryan Singer, 2018, 135 MinutenDer Film ist eine Huldigung der legendären Band "Queen". Er erzählt vornehmlich die Geschichte des charismatischen Frontmanns Freddie Mercury, welcher von Rami Malek ("Mr. Robot") verkörpert wird. Die Zeitspanne erstreckt sich dabei von der Gründung des Rock-Quartetts im Jahr 1970 bis zum Live-Aid-Konzert, welches sechs Jahre vor Freddie Mercurys Tod stattfand. Der Streifen spielte bis heute weltweit mehr als 900 Millionen US-Dollar ein und wurde mit vier Oscars bedacht. Eine der begehrten Auszeichnungen erhielt der Hauptdarsteller.(Romanverfilmung, 1992) - 3,98 € statt 9,98 €(Abenteuerfilm, 2011) - 3,99 € statt 9,99 €(Actionkomödie, 2001) - 4,99 € statt 9,99 €(Romanverfilmung, 1979) - 5,98 € statt 9,98 €statt 399,00 €Das smarte Display mit einer Diagonale von 32 Zoll bietet Amazon aktuell äußerst günstig an, andere Onlinehändler können beim Preis derzeit nicht mithalten. Das Gerät mit VA-Panel und 4K-Auflösung eignet sich nicht nur für den Anschluss an Mac und PC, sondern lässt sich auch mit Spielekonsolen wie Xbox oder Playstation nutzen. Der Samsung M7 verfügt über einen integrierten Smarthome-Hub, unterstützt Apple AirPlay2 und hat zudem Apps für die bekannten Streamingdienste an Bord. Der Monitor ist ausgestattet mit zwei HDMI-Ports, einem USB-C- und zwei USB-A-Anschlüssen, WLAN und Bluetooth. Fernbedienung und ein HDMI-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.statt 299,00 €Die externe Festplatte mit einer Speicherkapazität von 12 Terabyte gibt es heute bei Amazon zum derzeit absoluten Tiefpreis. Der robuste und nach Angaben des Herstellers stoßfest konstruierte Datenspeicher findet per USB 3.0 Anschluss an Mac und PC. Mit einer Breite von 4,8 Zentimetern, und einer Tiefe von 13,5 Zentimetern ist das 16,5 Zentimeter hohe Gerät sehr kompakt. Im Lieferumfang enthalten sind Netzteil und USB-Kabel. Weitere Größen ab 2 Terabyte sind ebenfalls verfügbar und zum Teil ebenfalls im Preis reduziert, etwa das 18-Terabyte-Modell für 310,99 Euro statt 526,99 Euro.statt 58,99 €Dieser Highspeed-Speicher-Stick verfügt nicht nur über einen USB-Anschluss, sondern ist dank eines Lightning-Steckers eine äußerst praktische Ergänzung für iPhones und iPads. Er lässt sich zudem einfach an einem Schlüsselbund befestigen. Die Variante mit 128 Gigabyte Speicher ist derzeit bei Amazon so günstig zu haben wie bei keinem anderen Online-Händler. Sandisk stellt eine kostenlose App zur Verfügung, mit deren Hilfe sich neue Fotos und Videos automatisch auf dem Stick sichern lassen.(27 Zoll, Full HD) - 159,00 € statt 279,00 €(4K-Webcam) - 126,84 € statt 249,00 €- 56,30 € statt 89,99 €- 56,86 € statt 68,45 €(kabellose In-Ears) - 83,99 € statt 299,00 €: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.