Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Eine professionelle Texterkennungs-App für den Mac und eine Anwendung zur Aufzeichnung von Sprachnotizen mit iPhone oder iPad: Das sind nur zwei der Programme, welche im App Store mit Rabatt zu haben sind. Außerdem im Angebot: Eine Filmbiografie des Apple-Gründers Steve Jobs und ein Weihnachts-Klassiker der 1940er Jahre mit Starbesetzung. Einen passenden HD-Streaming-Player, der unter anderem Apple TV+ und Netflix unterstützt, gibt es zurzeit bei Amazon für weniger als 15 Euro, die 4K-Ausführung ist gerade einmal 10 Euro teurer.statt 9,99 € (ab macOS 10.15)Die App ist ein Nachschlagewerk für Tonleitern und Akkorde. Diese werden als Noten präsentiert, aber unter anderem auch in Form von Klaviertasten und Gitarrensaiten. ScaleMaster 2 enthält 211 Tonleitern und 41 der gängigsten Akkordstrukturen. Zu den Features der App gehören einstellbare Instrumentenpositionen, diverse Stimmungen von Saiteninstrumenten und Tonleiterübungen. Die Anwendung ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.statt 44,99 € (ab macOS 10.6.6)Die professionelle App zur Texterkennung konvertiert Bilder und PDF-Files in editierbare Dateien. ReadIris Pro 16 zeichnet sich insbesondere durch eine präzise und schnelle OCR-Funktion aus. Das Programm kann die erkannten Texte in verschiedenen Formaten abspeichern, unter anderem als PDF, Word- oder Excel-Datei sowie HTML. Dabei wird – wenn technisch möglich – das ursprüngliche Layout weitgehend beibehalten.- 0,99 € statt 2,99 €- 6,99 € statt 9,99 €- 29,99 € statt 49,99 €statt 8,99 € (ab iOS 8.0)Mit dieser App können Grundschüler sämtliche Inhalte des Mathematikunterrichts der Klassen eins bis vier zu Hause üben. Für jedes Schuljahr stehen dabei in der RabenApp jeweils vier zentrale Themen zur Verfügung, welche interaktiv präsentiert werden. Während des Übens erhalten die Kinder unmittelbar Rückmeldungen zu ihren Lösungen. Darüber hinaus gibt es einen Auswertungsbereich, welcher die Einschätzung des Lernstands ermöglicht.statt 9,99 € (ab iOS 9.0)Mit der App lassen sich Sprachnotizen oder ganze Gespräche aufnehmen, auf Wunsch sogar in hoher Stereo-Qualität mit 96 kHz. Die Aufnahmen können anschließend auf iPhone oder iPad bearbeitet und per Mail, iMessage oder AirDrop sowie etlichen anderen Apps verschickt werden. "You Record Pro" unterstützt den Dark Mode von iOS und iPadOS.- 0,99 € statt 2,99 €- 1,99 € statt 2,99 €- 3,99 € statt 6,99 €- 2,99 € statt 4,99 €statt 9,99 €Comicverfilmung von Christopher Nolan, 2005, 134 MinutenDer Streifen schildert die Anfänge der Karriere des legendären Superhelden. Der "Dunkle Ritter" ist im wahren Leben der Industrie-Erbe Bruce Wayne, welcher als kleiner Junge zum Zeugen des Mordes an seinen Eltern wird. Nachdem er von seinen Kindheitserinnerungen geplagt ziellos durch die Welt gereist ist, kehrt er nach Gotham City zurück und erschafft sein Alter Ego namens Batman. Als maskierter Kreuzritter bekämpft er fortan die bösen Kräfte der Unterwelt. Zum Staraufgebot des Films gehören neben Hauptdarsteller Christian Bale unter anderen Michael Caine, Morgan Freeman, Katie Holmes, Gary Oldman und Liam Neeson. Die Fortsetzung The Dark Knight gibt es zurzeit ebenfalls zum reduzierten Preis von 5,99 Euro.statt 11,98 €Agententhriller von Sam Mendes, 2015, 148 MinutenDer zweifache Oscar-Preisträger Christoph Waltz verkörpert in diesem Film James Bonds ewigen Gegenspieler Ernst Stavro Blofeld. Dieser steht an der Spitze einer zwielichtigen Organisation, welche der Geheimagent mit der Lizenz zum Töten bekämpft. Dabei muss Bond zahlreiche Täuschungen aufdecken, um am Ende die ganze schreckliche Wahrheit zu erfahren. Neben Daniel Craig als 007 sind unter anderem Monica Belluci, Lea Seydoux und Dave Bautista zu sehen, Ralph Fiennes spielt den Geheimdienst-Chef "M". Übrigens: Der neueste James-Bond-Streifen Keine Zeit zu sterben ist ebenfalls bereits bei Amazon Video verfügbar, allerdings als "Heimkino-Premiere" naturgemäß nicht zum reduzierten Preis.(Filmbiografie, 2015) - 3,99 € statt 9,99 €(Tragikomödie, 1947) - 4,98 € statt 9,98 €(Literaturverfilmung, 1985) - 3,98 € statt 9,98 €(Filmbiografie, 2011) - 3,98 € statt 9,98 €statt 1.412,45 €Das MacBook Pro 13" ist bei Amazon zurzeit über 200 Euro günstiger zu haben als bei Apple selbst, kaum ein anderer großen Onlinehändler kann bei diesem Preis aktuell mithalten. Das Notebook ist ausgestattet mit Apples M1-Chip, einer 8-Kern-GPU, 8 Gigabyte RAM und einer SSD mit einer Speicherkapazität von 256 Gigabyte sowie dem bekannten Retina-Display mit 2.560 mal 1.600 Bildpunkten. Zwei Thunderbolt-3-Ports sind ebenso an Bord wie eine Kopfhörerbuchse. Das 61-Watt-Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.statt 329,99 €Der LTE-Router ist überall dort eine praktische Alternative, wo keine kabelgebundenen schnellen Internetanschlüsse zur Verfügung stehen. Das Gerät ist kompatibel zu den Angeboten aller großen Mobilfunkanbieter und unterstützt Download-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Megabit pro Sekunde. Der Nighthawk LAX20 stellt ein Funknetzwerk nach dem Standard WLAN 6 zur Verfügung, die maximale Übertragungsrate beträgt 1.800 Megabit pro Sekunde. Vier Gigabit-Ethernet-Ports und ein USB-2-Anschluss sind ebenfalls an Bord.statt 29,99 €Der Streaming-Player ist derzeit das günstigste Gerät, mit dem sich Dienste wie Apple TV+ oder Netflix nutzen lassen. Der Roku Express HD unterstützt sowohl HomeKit als auch AirPlay 2 und wartet mit zahlreichen Apps auf, welche der Hersteller als "Channels" bezeichnet. Steuern lässt er sich mit der Roku Mobile App und der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung sowie mit Siri, Alexa und dem Google Assistant. Ein Netzteil wird nicht benötigt, die Stromversorgung erfolgt durch den USB-Anschluss des Fernsehers. Das 4K-Modell ist bei Amazon ebenfalls zum reduzierten Preis zu haben, es kostet 24,44 Euro.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.